* Ngày 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2 (đợt 2), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu trong đoàn dự kỳ họp. Ảnh: Lâm Hiển

* Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã hội kiến với Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc hội kiến.

* Ngày 20/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các xã gồm: Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Phú, Quỳnh Tam, Quỳnh Anh, Quỳnh Sơn, Quỳnh Thắng và An Châu, Tân Châu, Minh Châu, Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu, Hùng Châu về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải làm việc với các xã An Châu, Tân Châu, Minh Châu, Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu và Hùng Châu. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 20/11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng đoàn công tác của tỉnh đã có chuyến thăm, kiểm tra thực tế tại xã biên giới Tam Thái và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 9 xã thuộc khu vực Tương Dương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nghe báo cáo về Trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Thái. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 20/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất và chủ trương đầu tư dự án giao thông.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

* Sáng 20/11, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đã trực tiếp trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (nay là Trường Mầm non Nghĩa Hành), ghi nhận hành động dũng cảm, quên mình bảo vệ học sinh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Mỹ Hà

* Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn từ cảng Đông Hồi đến Thái Hòa đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và chưa bàn giao mốc giới trên thực địa, thế nhưng dọc tuyến đường đã xuất hiện tình trạng xây dựng ao, bể nuôi lươn, trồng cây ăn quả với mật độ dày. Những dấu hiệu bất thường này đặt ra nghi vấn đón đầu để trục lợi chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Rất nhiều bể nuôi lươn đang được hình thành nhanh chóng đoạn Km19+700 đến Km19+900 QL48D. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho người chăn nuôi Nghệ An. Trong khi nhiều hộ chăn nuôi mất trắng đàn lợn, giá lợn hơi giảm sâu và chi phí đầu vào vẫn cao khiến người dân dè dặt tái đàn, lo ngại thua lỗ và ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm.

Sau đợt dịch, nhiều hộ chăn nuôi trắng tay. Ảnh: TV