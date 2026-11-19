* Sáng 19/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ nâng công suất khai thác mỏ phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phùng Thanh Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 19/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh; đồng thời triển khai nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

* Nghệ An đứng thứ nhất cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đứng thứ 2 toàn quốc về đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai.

Tại xã Văn Kiều, các bản đồ đã được công khai tại các nhà văn hóa xóm để người dân có thể rà soát, kiểm tra vị trí thửa đất của gia đình. Ảnh: Mai Hương

* Đến thời điểm này, Nghệ An đã hoàn thành tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương. Qua đó, kịp thời nhận diện bất cập, xác định phương án, lộ trình xử lý, từng bước hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

* Sáng 19/11, Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và 65 năm ngày thành lập trường (1961 - 2026).

Đồng chí Dương Đình Chỉnh trao hoa và quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh chúc mừng Trường THPT Quỳnh Lưu 1 nhân kỷ niệm 65 năm thành lập. Ảnh: Thanh Toàn

* 38 học sinh, 38 ngôn ngữ, 38 mảnh ghép cùng tạo nên một trái tim yêu thương. Đó là cách tập thể lớp 1E, Trường Tiểu học Thành Vinh 3 (phường Thành Vinh) gửi lời tri ân đến thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Tiết học của cô và trò lớp 1E. Ảnh: Mỹ Hà

* Trên các vùng đồi, những vườn cam Vinh bắt đầu chuyển màu vàng óng, báo hiệu một mùa thu hoạch mới. Năm nay, dù diện tích và sản lượng cam Vinh giảm nhẹ so với năm trước, nhưng giá bán lại tăng, mang đến tín hiệu tích cực cho người trồng.

Bà Lê Thị Hương - chủ trại cam Vinh ở xã nhân Hòa cho biết, năm nay tuy quả thưa hơn các năm trước, nhưng bù lại quả to đều hơn. Ảnh: X.H