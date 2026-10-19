Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/10

* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp tổ chức thảo luận tại tổ về các dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

* Nghệ An có 4 tác phẩm thuộc 4 loại hình phát thanh, báo điện tử, tạp chí và video clip vinh dự đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: P.V

* Sáng 19/10, nhằm ngày 10/9 năm Bính Ngọ, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân lễ giỗ lần thứ 58 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Bạch Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Thành Duy

* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị thực binh thiết lập vòm phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Ảnh: Thành Duy

* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2027. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Trong chuyến công tác tại Liên bang Nga, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An có chuyến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại quảng trường mang tên Người ở Thủ đô Mockva. Ảnh: PV

* Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình chuyên đề về việc sắp xếp và nâng cao năng lực y tế cơ sở, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế tuyến đầu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên giải trình chuyên đề về “Việc sắp xếp và nâng cao năng lực y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh”. Ảnh: Thành Cường

* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 .

Ký kết Chương trình phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL

* Tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Hướng dẫn các em kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn. Ảnh: P.V

* Hàng loạt ô tô bị đập vỡ cửa kính khi để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư T&T Victoria, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các xe ô tô bị đập kính trong đêm 18/10. Ảnh: PV