Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/10
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp tổ chức thảo luận tại tổ; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2027; đoàn công tác của tỉnh Nghệ An có chuyến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp tổ chức thảo luận tại tổ về các dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
* Nghệ An có 4 tác phẩm thuộc 4 loại hình phát thanh, báo điện tử, tạp chí và video clip vinh dự đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.
* Sáng 19/10, nhằm ngày 10/9 năm Bính Ngọ, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân lễ giỗ lần thứ 58 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Bạch Hà.
* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị thực binh thiết lập vòm phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của tỉnh.
* Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2027. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng quy định.
* Trong chuyến công tác tại Liên bang Nga, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An có chuyến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga. Đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn.
* Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giải trình chuyên đề về việc sắp xếp và nâng cao năng lực y tế cơ sở, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế tuyến đầu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.
* Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 8 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030 .
* Tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.
* Hàng loạt ô tô bị đập vỡ cửa kính khi để qua đêm tại vỉa hè phía trước chung cư T&T Victoria, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-19-10-10353901.html