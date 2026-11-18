Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/11
Đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các địa phương; Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân tỉnh ký chương trình phối hợp; Ngày hội Văn hóa công nhân tỉnh Nghệ An năm 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai.
* Các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân tại các địa phương:
- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Văn Kiều.
- Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hữu Kiệm.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghĩa Mai.
* Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.
* Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với 11 tỉnh ủy, thành ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 21 và các thông báo kết luận của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.
* Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân tỉnh Nghệ An năm 2026 và phát động Luxshare Cup lần thứ 7, với chủ đề “Chung một nguồn xanh - Muôn ngàn khát vọng”.
* Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nghệ An và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh.
* Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Điện Biên.
* Liên minh HTX Nghệ An tổ chức diễn đàn “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.
* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án trên địa bàn.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-18-11-10356128.html