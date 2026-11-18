* PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai.

PGS, TS. Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng nhân dân khối Tân Xuân, phường Quỳnh Mai. Ảnh: Phạm Bằng

* Các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng bà con nhân dân tại các địa phương:

- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Văn Kiều.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân xóm 15, xã Văn Kiều. Ảnh: Mai Hoa

- Đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hữu Kiệm.

Đồng chí Chu Thế Huyền cùng bà con trải nghiệm hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc tại ngày hội.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Nghĩa Mai.

Chương trình văn nghệ chào mừng tại ngày hội. Ảnh: Minh Thái

* Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Nông dân tỉnh ký chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Đại tá Trần Quang Trung - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Thành Duy

* Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với 11 tỉnh ủy, thành ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 21 và các thông báo kết luận của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân tỉnh Nghệ An năm 2026 và phát động Luxshare Cup lần thứ 7, với chủ đề “Chung một nguồn xanh - Muôn ngàn khát vọng”.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.L

* Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, dẫn đầu đoàn công tác thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nghệ An và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác tặng quà chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Điện Biên.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

* Liên minh HTX Nghệ An tổ chức diễn đàn “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án trên địa bàn.

Ông Hoàng Quốc Khánh - Giám đốc Ban QLDA Công trình giao thông tỉnh trình bày tiến độ Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Toàn