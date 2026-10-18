Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 18/10

* Ngày 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo thẩm tra về một số dự án luật, nghị quyết quan trọng; đồng thời thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Viết Chung

* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp tổ chức thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027; ngân sách Nhà nước, đầu tư công; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025 và việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về dự án đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

* Nhằm kết nối và tập hợp cộng đồng người Nghệ tại Nga nói chung và Mátxcơva nói riêng, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, lắng nghe tiếng nói kiều bào Nghệ An tại Mátxcơva. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng khăn in cờ Tổ quốc tới kiều bào tại chương trình gặp mặt. Ảnh: Thanh Huyền

* Phát huy truyền thống 96 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2026), Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ số hóa tài liệu tại bộ phận lưu trữ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

* Nghệ An: Tăng cường hướng dẫn ngư dân nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tàu cá công suất lớn của ngư dân xã Quỳnh Phú trở về sau chuyến biển dài ngày: Ảnh tư liệu: Xuân Hoàng

* Nghệ An siết chặt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi sau mưa lũ. Thời điểm giao mùa, sau mưa lũ, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan, đe dọa hoạt động chăn nuôi và sinh kế người dân.

Các địa phương có dịch tả lợn châu Phi lập chốt kiểm dịch. Ảnh: Q.A