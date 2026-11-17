* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới”. Ảnh: Phạm Bằng

* Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, đánh dấu chặng đường xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Trường Chính trị tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Khai mạc Tuần Văn hóa Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết”.

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được khai mạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công táclàm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải; thăm Trung tâm Dịch vụ cộng đồng Gubei và gặp gỡ ông Khổng Phúc An - Bí thư Khu ủy Trường Ninh, thành phố Thượng Hải.

Đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải.

* Tại phiên tiếp công dân tháng 11/2026, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhiều kiến nghị về đất đai, tái định cư.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng cán bộ và Nhân dân bản Đôm, xã Hùng Chân.

Đông đảo bà con bản Đôm chào đón đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Nam

* Kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 17/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên và biểu dương 96 cán bộ, người làm công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2022-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An biểu dương, khen thưởng 96 cán bộ, người làm công tác Mặt trận tiêu biểu các cấp. Ảnh: Thành Cường

* Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc Ảnh: Sỹ Đức

* Tại Trường THPT Kim Liên (xã Kim Liên), Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức điểm Chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2026.

Cán bộ Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phổ biến các kiến thức về pháp luật cho học sinh. Ảnh: Thành Cường