Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/10

* Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận và các đại biểu dự kỳ họp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Viết Chung

* Chiều 17/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp thảo luận tổ về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Phiên thảo luận do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Khánh Duy

* Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 16/10/2026, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và có nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Ulyanovsk. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk. Ảnh: P.V

* Tối 16/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nghệ An vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Nghệ An cung cấp

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện khẩn số 27/CĐ-UBND ngày 16/10/2026 về việc tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong giai đoạn hiện nay.

Người dân và cán bộ thú y đào hố, phun khử trùng khu vực tiêu hủy lợn. Ảnh tư liệu: Quang Minh

* 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An: Nguyễn Minh Thủy, Trần Ngọc Sơn và Quán Thành Công cùng có mặt trong đợt chuẩn bị cuối của U17 Việt Nam trước World Cup tại Qatar.

Tiền vệ Nguyễn Minh Thùy (áo xanh đang đi bóng) là cầu thủ chắc suất dự U17 World Cup nhất trong số 3 cầu thủ đến từ CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VFF