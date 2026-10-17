Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/10
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Liên bang Nga; Nghệ An ban hành công điện khẩn về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi... là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 17/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể. Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận và các đại biểu dự kỳ họp.
* Chiều 17/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và Đồng Tháp thảo luận tổ về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập. Phiên thảo luận do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An điều hành.
* Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 16/10/2026, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và có nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Ulyanovsk. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh.
* Tối 16/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Nghệ An vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.
* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện khẩn số 27/CĐ-UBND ngày 16/10/2026 về việc tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong giai đoạn hiện nay.
* 3 cầu thủ Sông Lam Nghệ An: Nguyễn Minh Thủy, Trần Ngọc Sơn và Quán Thành Công cùng có mặt trong đợt chuẩn bị cuối của U17 Việt Nam trước World Cup tại Qatar.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-17-10-10353738.html