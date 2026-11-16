Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/11

* Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo, các thế hệ cán bộ, giáo viên, giảng viên cơ sở giáo dục trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026).

- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, giảng viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường Đại học Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

* Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại các khu dân cư.

- Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng quà cho khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh. Ảnh: Phạm Bằng

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xóm Tây Thành, xã Vân Du.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi thăm hỏi bà con nhân dân xã Vân Du.

* Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có các cuộc làm việc với Tổng hội Công thương Trung Hoa Hồng Kông và Tập đoàn Envision tại Thượng Hải nhằm tăng cường kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển năng lượng xanh.

* Kiểm tra tiến độ xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã Mường Xén và Nậm Cắn, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đặc biệt chú trọng hệ thống tiêu thoát nước, nhất là tại các mái taluy dương. Ảnh: Thành Duy

* Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, UBND tỉnh họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46C, đoạn Km0+00 - Km21+100 (đường ven sông Lam), tổ chức nghe báo cáo, đôn đốc tiến độ xử lý đối với 84 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng. Ảnh: Mai Hoa