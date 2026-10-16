Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/10

* Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc

* Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đến việc đổi mới tư duy về công tác cán bộ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ để lựa chọn, xây dựng và phát triển đội ngũ; không bố trí công việc theo con người hiện có.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Seoul tổ chức Hội nghị kết nối Nghệ An - Hàn Quốc với chủ đề: "Nghệ An - Điểm đến mới cho công nghiệp xanh, năng lượng, kinh tế số, du lịch và lao động chất lượng cao".

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phan Tú

* Chiều 16/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10, xem xét các kiến nghị liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, quyền sử dụng đất và việc thực hiện các quyết định, bản án đã có hiệu lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 16/10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc họp thẩm tra. Ảnh: Mai Hoa

* Những ngày này, hơn 60 hộ dân ở bản Huồi Pai, xã Yên Na sống trong tâm trạng nơm nớp, lo sợ. Nguyên nhân là trên đỉnh của dãy núi phía trước bản xuất hiện một vết nứt lớn, dài khoảng 1.000m.

Điểm sạt lở xảy ra ngày 19/9/2026. Hiện nay, xã Yên Na vẫn đang huy động phương tiện san ủi, thông đường vào Huồi Pai. Ảnh: ĐT