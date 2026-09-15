Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/9

* Tại Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES) và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC) tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 với chủ đề “Kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới”.

Lãnh đạo 3 đoàn Việt Nam, Lào, Campuchia và tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm bên lề hội thảo. Ảnh: Thành Duy

* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng năm 2026 (lớp thứ 2). Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự và phát biểu khai mạc.

Đại biểu tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng năm 2026 (lớp thứ 2). Ảnh: Mai Hương

* UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

* Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai Quyết định số 1425/QĐ -TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

*Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU, Đề án số 18-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

*Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nghệ An những ngày qua xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, sạt lở và chia cắt giao thông cục bộ. Trước diễn biến phức tạp, các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, cảnh báo người dân khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng xã Tam Thái túc trực, nghiêm cấm việc người dân qua cầu tràn lúc nước dâng cao. Ảnh: P.V

Xã Quỳnh Thắng kiểm tra các điểm xung yếu trong sáng 15/9. Ảnh: P.V