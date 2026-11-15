Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/11
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung quyết liệt thi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
* Mở màn chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, sáng 15/11, 12 cặp đôi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã bước vào hôn trường trong Lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.
* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An khai giảng hai lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2026-2028.
* Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại các khu dân cư.
- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Hà Huy Tập 1, phường Vinh Phú.
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Trung Yên, phường Vinh Phú.
- Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh Phan Đức Đồng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Trường Thi 1, phường Trường Vinh.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh.
* Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, xã Anh Sơn.
* Với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng ở các môn kickboxing, muay và karate, đoàn thể thao Nghệ An đã có những thành tích đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-15-11-10355910.html