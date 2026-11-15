Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/11

* Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai các gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

* Mở màn chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026, sáng 15/11, 12 cặp đôi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã bước vào hôn trường trong Lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao nhẫn cho các cặp đôi. Ảnh: Diệp Thanh

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An khai giảng hai lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa 2026-2028.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai giảng.

* Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại các khu dân cư.

- Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Hà Huy Tập 1, phường Vinh Phú.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 1, phường Vinh Phú. Ảnh: Mai Hoa

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Hoa dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Trung Yên, phường Vinh Phú.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho khối Trung Yên, phường Vinh Phú. Ảnh: TL

- Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh Phan Đức Đồng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Trường Thi 1, phường Trường Vinh.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh trao quà cho khối Trường Thi 1. Ảnh: Đức An

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Trường Thi 4, phường Trường Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho người dân khối Trường Thi 4, gửi gắm mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ảnh: Nguyễn Nam

* Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, xã Anh Sơn.

Văn phòng Quốc hội Lào và Việt Nam dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Thành Cường

* Với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng ở các môn kickboxing, muay và karate, đoàn thể thao Nghệ An đã có những thành tích đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Võ sĩ Phan Trọng Quý (Nghệ An) giành HCV kickboxing ở nội dung Fullcontact nam, hạng cân 57 - 60kg. Ảnh: NVCC