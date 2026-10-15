Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/10

* Trong chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc (từ ngày 13-16/10), Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với nhiều tập đoàn, tổ chức kinh tế và đối tác địa phương, mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, AI, du lịch, đô thị và phát triển nguồn nhân lực.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Phan Tú

* Sáng 15/10, Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035. Nghệ An tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm triển khai Nghị định 387, thúc đẩy phát triển vùng miền Tây và đồng bào dân tộc.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

* Chiều 15/10, Đoàn giám sát của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trao đổi về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cơ chế, chính sách, nguồn lực và kiến nghị, đề xuất của tỉnh đối với Trung ương.

Quang cảnh cuộc làm việc Đoàn giám sát của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Ảnh: TL

* Sáng 15/10, UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn xã biên giới Mỹ Lý.

Toàn cảnh cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng các khu tái định cư tại xã biên giới Mỹ Lý. Ảnh: Nguyễn Nam

*Sáng 15/10, Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự Trung tâm người có công tỉnh. Ảnh: Thành Cường

*Ngày 15/10, tại xã Anh Sơn, Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế tổ chức khánh thành công trình Trạm Y tế xã Anh Sơn, thuộc Dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm y tế 8 xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trạm Y tế xã Anh Sơn. Ảnh: Thành Chung

*Để giải quyết bài toán thiếu giáo viên ở các nhà trường, Nghệ An đang thực hiện biệt phái, luân chuyển giáo viên ở nhiều trường học. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do có những đặc thù riêng mang tính vùng, miền và cơ cấu, chất lượng đội ngũ.

Các giáo viên ở Trường Tiểu học và THCS Mường Quàng về nhận nhiệm vụ mới tại xã Hữu Khuông. Ảnh: PV