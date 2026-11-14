Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/11

* Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn đại biểu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

* Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT Nam Đàn 1. Ảnh: Phạm Bằng

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị không gian trưng bày Bảo vật Quốc gia Hộp xá lị Phật (Tháp Nhạn) tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Nền móng Tháp Nhạn trong khuôn viên di tích tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Trường THCS và THPT Nghi Lộc 5. Ảnh: Mai Hoa

* Các đồng chí: Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, nhân dân ở các khu dân cư.

Lãnh đạo tỉnh và phường Vinh Phú tặng hoa, quà cho khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú. Ảnh: T.L

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khối Tân Phú 1, phường Vinh Phú. Ảnh: T.L

* Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác lần thứ 13 giữa hai Văn phòng. Tại hội thảo, Nghệ An chia sẻ nhiều kinh nghiệm đổi mới công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tại địa phương.

Toàn cảnh Hội thảo.

* Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Vinh (FPT School Vinh) phát động cuộc thi hát tiếng Anh Light Up 2026 với chủ đề “Light Up Your Voice - Dám khác biệt, dám tỏa sáng”. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.