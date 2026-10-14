Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/10

* Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2026).

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa đến Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống. Ảnh: Phạm Bằng

* Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, kiểm tra một số dự án giao thông, công trình trường học và thăm các mô hình sản xuất tại các xã: Yên Thành, Hợp Minh, Quan Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hiện trường Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 7B - Khu Di tích lịch sử Quốc gia Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành qua Quốc lộ 48E đến tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành” tại xã Yên Thành. Ảnh: Thành Duy

Buổi chiều, đồng chí Võ Trọng Hải làm việc với lãnh đạo 9 xã vùng Yên Thành về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự phiên khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ 2 với chủ đề “Hợp tác nhân dân Việt - Nga: Kết nối truyền thống hữu nghị, mở rộng hợp tác sáng tạo trong kỷ nguyên mới”.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở thành phố Sanit Petersburg.

* Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại một số dự án tồn đọng, kéo dài ở khu vực Tây Bắc và các địa phương liên quan

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại hồ chứa nước Rú Gang, xã Đông Hiếu.

* Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Hướng

* UBND xã Nam Đàn tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đàn thông qua quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: Đặng Cường

* Trong 2 ngày (13 và 14/10), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Zhi Shan Foundation và chính quyền địa phương tổ chức trao học bổng vượt khó đợt 2 năm 2026 và khảo sát nhu cầu hỗ trợ thư viện, tủ sách lớp học năm 2027.

Đại biểu trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đại Đồng.