Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/11

* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng;đồng thời thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

* Chiều 13/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú. Ảnh: Mai Hoa

* Chiều 13/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 11/2026 của UBND tỉnh. Tại phiên họp, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất phương án cầu Bến Thủy 3 giao cắt khác mức với Quốc lộ 46C, kết nối vào đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài bằng nút giao bằng.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều ngày 13/11, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân xóm Xuân Lâm, xã Hùng Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Nguyễn Nam

* Sáng 13/11, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Hồng Sơn 2, xã Lương Sơn. Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành dự ngày hội đại đoàn kết ở một số địa phương.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc trao quà tặng cán bộ và nhân dân xóm Hồng Sơn 2. Ảnh: Hồng Sơn

* Chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con khối Yên Nam, phường Vinh Phú có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo phường Vinh Phú; Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, tu sĩ và đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà chúc mừng cán bộ và nhân dân khối Yên Nam. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 13/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nghệ An và công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tặng hoa chúc mừng công ty. Ảnh: Thúy Vinh

* Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh sân bay Vinh dự kiến thi công từ tháng 2/2027. Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xã Nghi Lộc hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 30/12/2026.

Tuyến kênh Rào Trường (xã Nghi Lộc và phường Vinh Phú) sau khi được nắn chỉnh ra ngoài phạm vi thực hiện Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh, hiện đã được đưa vào khai thác, vận hành bình thường, thay thế tuyến kênh cũ. Công trình cơ bản hoàn thành, bảo đảm chức năng tiêu thoát nước theo thiết kế. Một số hạng mục phụ trợ và hoàn thiện còn lại đang tiếp tục được triển khai. Ảnh: Thành Duy

* Sản xuất vụ Đông đang khẳng định vị thế mũi nhọn,đóng góp quan trọng vào chỉ tiêu lương thực và giá trị kinh tế nông nghiệp của Nghệ An.

Cây khoai tây đem lại thu nhập cao cho nông dân Nghệ An trong vụ Đông. Ảnh: Phú Hương

* Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An đã tích cực rà soát, điều chuyển và đưa nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác,góp phần hạn chế lãng phí, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, những vướng mắc về giá thuê, thời hạn thuê, quy hoạch và mục đích sử dụng đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công.

Trụ sở UBND huyện Đô Lương được điều chuyển làm Cơ quan Đảng, chính quyền xã Đô Lương. Ảnh: Nguyễn Hải

* Một đàn voi rừng gồm 4 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên, thuộc bản Yên, xã Môn Sơn, sau đó di chuyển xuống khu vực lán trại sản xuất của 1 hộ dân, phá hoại một số diện tích hoa màu và cây cối.

Voi rừng xuất hiện ở bản Cao Vều, xã Anh Sơn ngày 4/11. Ảnh: CSCC