Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/11
Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại nhiều địa phương; Công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nghệ An; Sản xuất vụ Đông đang khẳng định vị thế mũi nhọn; Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường cất, hạ cánh sân bay Vinh… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết quan trọng;đồng thời thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).
Tại phiên thảo luận tổ, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.
* Chiều 13/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với cán bộ, nhân dân khối Hà Huy Tập 6, phường Vinh Phú.
* Chiều 13/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 11/2026 của UBND tỉnh. Tại phiên họp, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất phương án cầu Bến Thủy 3 giao cắt khác mức với Quốc lộ 46C, kết nối vào đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài bằng nút giao bằng.
* Chiều ngày 13/11, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ và Nhân dân xóm Xuân Lâm, xã Hùng Châu.
* Sáng 13/11, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Hồng Sơn 2, xã Lương Sơn. Cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành dự ngày hội đại đoàn kết ở một số địa phương.
* Chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của bà con khối Yên Nam, phường Vinh Phú có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; lãnh đạo phường Vinh Phú; Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh, cùng các linh mục, tu sĩ và đông đảo nhân dân địa phương.
* Sáng 13/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nghệ An và công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.
* Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh sân bay Vinh dự kiến thi công từ tháng 2/2027. Để bảo đảm tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xã Nghi Lộc hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất ngày 30/12/2026.
* Sản xuất vụ Đông đang khẳng định vị thế mũi nhọn,đóng góp quan trọng vào chỉ tiêu lương thực và giá trị kinh tế nông nghiệp của Nghệ An.
* Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An đã tích cực rà soát, điều chuyển và đưa nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác,góp phần hạn chế lãng phí, tạo nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, những vướng mắc về giá thuê, thời hạn thuê, quy hoạch và mục đích sử dụng đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công.
* Một đàn voi rừng gồm 4 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên, thuộc bản Yên, xã Môn Sơn, sau đó di chuyển xuống khu vực lán trại sản xuất của 1 hộ dân, phá hoại một số diện tích hoa màu và cây cối.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-13-11-10355771.html