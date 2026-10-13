Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/10

* Tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nêu 5 định hướng lớn để thực hiện phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các Hiệp Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thành Duy

* Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, chúc mừng 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10), Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và 78 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10).

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

* Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc mừng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10); 78 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng (16/10) và ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10).

Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Văn phòng Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống. Ảnh: Hoàng Bá

* Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Quang cảnh điểm cầu tại Nghệ An. Ảnh: T.L

* UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Kế hoạch số 942/KH-UBND về phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt, chống ngập úng ở đô thị và vệ sinh môi trường năm 2026.

Các địa phương ra quân làm thuỷ lợi nội đồng. Ảnh: Quang An

* Công an tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Bằng

* Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại Trường Mầm non Thành Vinh 1, Trường THCS Thành Vinh 1, 2, 3, 4 và UBND phường Thành Vinh về hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp và việc tổ chức dịch vụ bán trú, nội trú.

Đoàn khảo sát thực tế tại Trường THCS Thành Vinh 2 đang thuê tại Trường Đại học Công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Vân

* Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), ôn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên.

Các đại biểu cùng tham gia chia sẻ, trao đổi tại tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Phương Huyền