Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/11
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản; Nghệ An đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trên cả 3 trụ cột; Công an Nghệ An phân loại, xử lý 295 đối tượng tụ tập có biểu hiện gây rối trật tự công cộng… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Chiều 11/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản từ ngày 8-11/11.
* Ngày 11/11, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc “Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và TP. Quảng Ninh năm 2026”.
* Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, làm việc với Ban Thường vụ 6 xã cụm Anh Sơn.
* Sáng 11/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng cầu dân sinh nối xóm Châu Quệ với xóm Tam Đảo, thuộc địa bàn xã Quỳ Hợp.
* Chiều 11/11,UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành để đánh giá công tác đối ngoại năm 2026; xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2027. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
* Phát lộ từ nền móng một ngọn tháp cổ bên dòng sông Lam, chiếc hộp vàng nhỏ bé đựng xá lị Phật không chỉ là bảo vật quốc gia, mà còn là chứng tích hiếm hoi về sự hiện diện sớm của Phật giáo trên đất Hoan Châu xưa. Việc tỉnh Nghệ An chuẩn bị đưa hiện vật này ra trưng bày là một sự kiện văn hóa - tâm linh có ý nghĩa sâu sắc đối với Tăng Ni, Phật tử và toàn thể nhân dân trong tỉnh.
* Sau khi kịp thời ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng trong đêm 7/11, Công an Nghệ An đã tiến hành phân loại, kiểm tra phương tiện, lập biên bản xử lý 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hiện các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ những hành vi vi phạm khác để xử lý theo quy định.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-11-11-10355616.html