Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/11

* Chiều 11/11 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly rời Tokyo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

* Ngày 11/11, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc “Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và TP. Quảng Ninh năm 2026”.

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm và tặng hoa chúc mừng các đoàn nghệ thuật tham dự liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh

* Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình kiểm tra tiến độ dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, làm việc với Ban Thường vụ 6 xã cụm Anh Sơn.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin về dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong 10 tháng đầu năm 2026 của 6 xã cụm Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Toàn

* Sáng 11/11, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng cầu dân sinh nối xóm Châu Quệ với xóm Tam Đảo, thuộc địa bàn xã Quỳ Hợp.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình cầu dân sinh nối xóm Quệ với xóm Tam Đảo. Ảnh: Phan Giang

* Chiều 11/11,UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành để đánh giá công tác đối ngoại năm 2026; xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2027. Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Phát lộ từ nền móng một ngọn tháp cổ bên dòng sông Lam, chiếc hộp vàng nhỏ bé đựng xá lị Phật không chỉ là bảo vật quốc gia, mà còn là chứng tích hiếm hoi về sự hiện diện sớm của Phật giáo trên đất Hoan Châu xưa. Việc tỉnh Nghệ An chuẩn bị đưa hiện vật này ra trưng bày là một sự kiện văn hóa - tâm linh có ý nghĩa sâu sắc đối với Tăng Ni, Phật tử và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Hộp đựng Xá lị Phật (Tháp Nhạn) tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hồ Hà

* Sau khi kịp thời ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng trong đêm 7/11, Công an Nghệ An đã tiến hành phân loại, kiểm tra phương tiện, lập biên bản xử lý 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hiện các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ những hành vi vi phạm khác để xử lý theo quy định.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh: N.A