Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/10

* Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: Hữu Hưng - Vi Sa

* 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt hơn 25.700 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán cả năm, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Kết quả này ghi dấu sự phục hồi, tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, đồng thời cho thấy hiệu quả từ những đổi mới trong quản lý thuế, chống thất thu và khai thác các nguồn thu.

Khu công nghiệp và dịch vụ đô thị VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

* Với 80 thành viên là những sinh viên năng nổ, nhiệt huyết, Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện Trường Đại học Nghệ An đã duy trì hoạt động hơn 10 năm qua, trở thành một trong những lực lượng tích cực kết nối những tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ người bệnh đang cần máu.

* Tại một số địa phương trong tỉnh, cơ sở vật chất các trạm y tế đã xuống cấp, trong khi việc đầu tư, sửa chữa còn vướng bài toán sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở.

* Sáng 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc 18 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc và phải nhập viện sau khi ăn bánh mỳ tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thuộc phường Cẩm Thành.