Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/11
Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng và chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc; Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Đông Nam; Nghệ An xúc tiến mở đường bay quốc tế Vinh - Thâm Quyến, Khoanh vùng, dập dịch tụ huyết trùng ở xã Hữu Kiệm… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Theo chương trình làm việc ngày 10/11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật Văn bản quy phạm pháp luật và chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc.
- ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú - Đoàn Nghệ An đề nghị dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa cần bảo đảm người sáng tạo độc lập, nghệ nhân và cộng đồng có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ; minh bạch cơ chế công nhận sản phẩm, bảo vệ quyền khai thác di sản và bảo đảm chia sẻ lợi ích với cộng đồng.
- Thảo luận tại hội trường chiều 10/11, các đại biểu Hoàng Thị Thu Trang và Phan Thị Nguyệt Thu (Đoàn Nghệ An) đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào thẩm quyền ban hành văn bản ở địa phương, quy trình xây dựng pháp luật và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
* Chiều 10/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
* Chiều 10/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc nghe và cho ý kiến về phương án mở đường bay quốc tế Vinh - Quảng Châu, Thâm Quyến giai đoạn 2026 - 2027.
* UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin trên VNeID, phấn đấu đưa Nghệ An vào nhóm địa phương có kết quả triển khai tốp đầu cả nước.
* Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn có nguy cơ gây lũ, ngập lụt và sạt lở đất trên địa bàn, Nhà máy Thủy điện Khe Bố (trực thuộc Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam - VNPD) đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó, bảo đảm an toàn nhà máy và vùng hạ du.
* Sau khi xác định nguyên nhân trâu, bò chết do bệnh tụ huyết trùng, các ngành chức năng và chính quyền xã Hữu Kiệm đang khẩn trương khoanh vùng, triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn dịch bệnh lây lan.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-10-11-10355559.html