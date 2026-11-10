Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/11

* Theo chương trình làm việc ngày 10/11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Luật Văn bản quy phạm pháp luật và chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

- ĐBQH Nguyễn Thị Minh Tú - Đoàn Nghệ An đề nghị dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa cần bảo đảm người sáng tạo độc lập, nghệ nhân và cộng đồng có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ; minh bạch cơ chế công nhận sản phẩm, bảo vệ quyền khai thác di sản và bảo đảm chia sẻ lợi ích với cộng đồng.

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Tú - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Viết Chung

- Thảo luận tại hội trường chiều 10/11, các đại biểu Hoàng Thị Thu Trang và Phan Thị Nguyệt Thu (Đoàn Nghệ An) đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào thẩm quyền ban hành văn bản ở địa phương, quy trình xây dựng pháp luật và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Viết Chung

Đại biểu Phan Thị Nguyệt Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu. Ảnh: Viết Chung

* Chiều 10/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với nhà đầu tư và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khi đến kiểm tra tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 10/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc nghe và cho ý kiến về phương án mở đường bay quốc tế Vinh - Quảng Châu, Thâm Quyến giai đoạn 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận cuộc làm việc. Ảnh: T.L

* UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin trên VNeID, phấn đấu đưa Nghệ An vào nhóm địa phương có kết quả triển khai tốp đầu cả nước.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và Cục C06 quyết liệt làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp, hiển thị thông tin trên VNeID. Ảnh tư liệu: P.V

* Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa lớn có nguy cơ gây lũ, ngập lụt và sạt lở đất trên địa bàn, Nhà máy Thủy điện Khe Bố (trực thuộc Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam - VNPD) đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó, bảo đảm an toàn nhà máy và vùng hạ du.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Khe Bố nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

* Sau khi xác định nguyên nhân trâu, bò chết do bệnh tụ huyết trùng, các ngành chức năng và chính quyền xã Hữu Kiệm đang khẩn trương khoanh vùng, triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn dịch bệnh lây lan.

Cơ quan thú y triển khai các giải pháp khoanh vùng, dập dịch bệnh tụ huyết trùng trâu, bò ở xã Hữu Kiệm. Ảnh: CSCC