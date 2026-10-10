Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/10

* Trong ngày 10/10, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri phường Vinh Hưng, xã Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An) trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Phạm Bằng

* Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tọa đàm, gặp mặt tri ân doanh nghiệp vì người lao động”, nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác chăm lo đời sống người lao động.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: T.L

* Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công bố, trao Quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp bảo đảm quân số cho Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Quyết định tuyển dụng giáo viên vào Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: Hoàng Trung

* Tại xã Quỳnh Anh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và diễn tập cơ chế điều hành, chỉ huy phòng, chống thiên tai năm 2026.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Hồng Diện

* Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 10 xã ở Nghệ An do mưa lớn tiếp diễn, độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần bão hòa.

Mưa lớn có thể gây sạt lở tại nhiều địa phương. Ảnh: Quang An

* Hưởng ứng Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, ngày 10/10, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Phổi Nghệ An, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) và chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám, sàng lọc bệnh lý hô hấp miễn phí cho người cao tuổi tại 2 xã Nghi Lộc và Thần Lĩnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng lãnh đạo 2 địa phương thăm hỏi bà con tới khám bệnh. Ảnh: Trần Hoa

* Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, cùng với 33 điểm cầu trên cả nước, đã diễn ra Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể dục, thể thao năm 2026 với chủ đề “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hải Hưng