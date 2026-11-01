Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/11

* Quốc lộ 7 giữ vai trò kết nối miền Tây Nghệ An với đồng bằng và nước bạn Lào. Mang dấu ấn của lịch sử giao thông đầu thế kỷ XX, tuyến đường đang đứng trước một chặng chuyển mình mới với kế hoạch nâng cấp, mở rộng.

Quốc lộ 7 đoạn qua khu vực eo Vực Bồng, xã Con Cuông. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở Nghệ An tập trung triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về chuyển đổi số quốc gia, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hải Châu kiểm tra, rà soát công tác chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Mai Hoa

* Từ 0h ngày 1/11/2026, giá xăng trong nước đồng loạt giảm mạnh sau khi Chính phủ quyết định áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với các loại xăng.

Giá xăng giảm mạnh.

* Áp lực tăng giá từ nhiều mặt hàng tiêu dùng đang tác động trực tiếp đến chi phí sinh hoạt của người dân. Tại Nghệ An, dù nguồn cung hàng hóa cơ bản ổn định, sức mua vẫn có những điều chỉnh theo hướng cân nhắc, tiết kiệm hơn.

Hàng hóa tại một siêu thị ở phường Vinh Phú phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Ảnh: Thu Huyền

* Ở khu vực miền núi Nghệ An, các giải pháp công nghệ đóng vai trò "chìa khóa" để giải quyết bài toán quản lý địa bàn rộng lớn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay công tác này ở các xã miền núi Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản.

Một bản làng miền Tây Nghệ An. Ảnh: Võ Hải

* Giải Nhất Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2026 không chỉ ghi dấu hành trình bền bỉ của nữ sinh mà còn mở ra những ý tưởng đẹp về lan tỏa văn hóa đọc bằng công nghệ và lòng nhân ái.

Khi đọc sách, Trần Linh Chi luôn suy ngẫm về những điều hay và bổ ích. Ảnh: Công Kiên