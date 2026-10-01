Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10
Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền; Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Nghệ An có 4 dự án trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng; người cao tuổi Nghệ An bắt nhịp chuyển đổi số… là những thông tin nổi bật trong ngày.
* Sáng 1/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.
* Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
* Sáng 1/10, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì tại trụ sở Chính phủ.
* Ngày 1/10, tại nhiều địa phương diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XVI trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
* Ngày 30/9/2026 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 4271/QĐ-UBND về việc công nhận các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.
* Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về đơn giá bồi thường cây chè ở Kim Bảng phục vụ xây dựng Cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
* Người cao tuổi - vốn quen sử dụng tiền mặt và còn nhiều bỡ ngỡ với công nghệ, việc chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản cần có thời gian làm quen và sự hỗ trợ phù hợp. Hiện, nhiều địa phương, người cao tuổi Nghệ An bắt nhịp chuyển đổi số.
* Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh kịp thời phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí với mục đích gây rối trật tự công cộng.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nghe-an-thong-tin-noi-bat-ngay-1-10-10352566.html