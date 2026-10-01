Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

* Sáng 1/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 1/10, Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực Công Thương và Xây dựng tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì tại trụ sở Chính phủ.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 1/10, tại nhiều địa phương diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XVI trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Quỳnh Phú. Ảnh: Việt Hùng

* Ngày 30/9/2026 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 4271/QĐ-UBND về việc công nhận các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương. Ảnh tư liệu: T.C

* Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về đơn giá bồi thường cây chè ở Kim Bảng phục vụ xây dựng Cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Vùng trồng chè thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng. Ảnh: Võ Hải

* Người cao tuổi - vốn quen sử dụng tiền mặt và còn nhiều bỡ ngỡ với công nghệ, việc chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản cần có thời gian làm quen và sự hỗ trợ phù hợp. Hiện, nhiều địa phương, người cao tuổi Nghệ An bắt nhịp chuyển đổi số.

Người nhận lương hưu được hướng dẫn các thao tác trên điện thoại thông minh. Ảnh: CSCC

* Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trường Vinh kịp thời phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập, mang theo hung khí với mục đích gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng trong vụ việc. Ảnh: P.T