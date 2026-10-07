Nghệ An thông tin kết quả 9 tháng, giải đáp những vấn đề báo chí quan tâm

Quang cảnh buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì họp báo.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với tác động của thiên tai, mưa lớn, tình hình kinh tế - xã hội Nghệ An 9 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý III đạt 10,11%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14/34 tỉnh, thành.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tăng trưởng khoảng 4,64%, dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, đạt mức tăng 13,18%, trong đó riêng công nghiệp tăng 15,93%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 21,49%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%, nhờ sự đóng góp tích cực của một số ngành sản xuất điện tử, thiết bị bán dẫn, máy tính và linh kiện. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,18 tỷ USD, vượt kế hoạch năm.

Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách Nhà nước là một điểm sáng. Đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách đạt gần 25.711 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán cả năm và tăng 28,2% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 23.187 tỷ đồng, bằng 108,3% dự toán.

Công tác đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 24/9, toàn tỉnh giải ngân 15.038 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân cả nước (64,8%). Tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước.

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị dự họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 39.510 lao động, đạt 83,2% kế hoạch; hoàn thành 1.530 căn nhà ở xã hội, đạt 76,5% chỉ tiêu.

Trong quý IV, Nghệ An xác định tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tăng cường thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Nhà báo Văn Thanh - Báo Xây dựng đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí việc giải tỏa ki ốt kinh doanh lấn chiếm hành lang giao thông tuyến Đường tỉnh 537B tại xã Quỳnh Anh; chính sách trợ cấp cho người có công, thân nhân liệt sĩ; hỗ trợ kinh phí ăn bán trú cho học sinh không thực diện bán trú; việc điều động, điều tiết giáo viên tại các nơi thừa đến nơi thiếu; chính sách cho cán bộ biệt phái.

Các nhà báo, phóng viên cũng đã đặt một số câu hỏi về kinh phí chi trả phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã; việc đặt các biển báo hạn chế tốc độ tại tuyến đường ven biển; xử lý tài sản công, trụ sở dôi dư; chủ trương giải thể điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa trao đổi, trả lời câu hỏi của các nhà báo. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí đối, góp phần để tỉnh đạt được những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2026.

Bước vào quý IV với yêu cầu bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục giữ vững vai trò đồng hành, chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Báo chí cần tập trung phản ánh sâu sắc, khách quan các thành tựu phát triển, lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt; đồng thời, tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách để giúp người dân thấu hiểu và đồng thuận cao, nhất là trong việc triển khai các dự án trọng điểm.

Liên quan việc giải thể điểm trường lẻ thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, giáo dục tiểu học là cấp học bắt buộc. Trẻ em trong độ tuổi theo quy định phải được đến trường, được học tập; các cấp, ngành, chính quyền địa phương và nhà trường có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền học tập của trẻ em.

Các nhà báo, phóng viên dự họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với những phụ huynh chưa hiểu, chưa đồng thuận, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để phụ huynh hiểu đúng chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật. Đối với các hành vi cố tình đe dọa, cản trở các cháu đến trường là vi phạm pháp luật và phải được xử lý nghiêm.

Đồng thời, đề nghị báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền khách quan, đầy đủ, góp phần tạo sự đồng thuận trong phụ huynh và nhân dân để các chủ trương của tỉnh được triển khai thuận lợi, đúng quy định và đạt hiệu quả.