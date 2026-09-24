Nghệ An: Thông qua dự thảo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 15 của Ban Bí thư

Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chíThiếu tướng Nguyễn Thúy Quỳnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn thường trực.

Đại biểu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: P.V

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 15 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm tốt trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường bình yên, ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đảng ủy Công an tỉnh luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 năm liền Công an tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, năm 2024 vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu.

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Huy Hùng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, thành viên đoàn kiểm tra thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Dự thảo Báo cáo ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được; chỉ ra tồn tại và kiến nghị nhiều vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả Kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trên các mặt công tác của Công an Nghệ An. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ ra các vấn đề trọng tâm để Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả Kết luận số 15 của Ban Bí thư trong thời gian tới.

Cụ thể là, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cần khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và khắc phục dứt điểm những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Việc khắc phục phải cụ thể, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; phải chuyển hóa thành những giải pháp thiết thực trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Kết luận số 15 ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Công an và các cục nghiệp vụ; trong thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh đề ra nhiều biện pháp, giải pháp đột phá; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Nhờ đó, tình hình ANTT luôn được đảm bảo. Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, nhất là các khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các dự án trọng điểm, góp phần tạo môi trường thuận lợi, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí cũng nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 15 của Ban Bí thư là dịp để Công an Nghệ An nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những tồn tại trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ đó khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để những tồn tại, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương trong tình hình mới.