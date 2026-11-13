Nghệ An thống nhất phương án kết nối cầu Bến Thủy 3 với Quốc lộ 46C và đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 13/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 11/2026 của UBND tỉnh.

Đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thống nhất phương án kết nối

Một trong những nội dung trọng tâm tại phiên họp là cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông qua nội dung, chương trình phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Cầu Bến Thủy 3 có điểm đầu kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; điểm cuối giao với đường ven biển, thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Công trình có chiều dài khoảng 1.300 m, rộng 23,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Trong đó, phần cầu phía Nghệ An dài khoảng 680 m; đường dẫn đầu cầu phía Nghệ An dài khoảng 580 m, kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài.

Các thành viên UBND tỉnh nghe báo cáo các phương án kết nối cầu Bến Thủy 3 với Quốc lộ 46C và đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh: Thành Duy

Phối cảnh cầu Bến Thủy 3 phía phường Trường Vinh, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh tập trung thảo luận phương án tổ chức nút giao giữa cầu Bến Thủy 3 với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài và Quốc lộ 46C.

Sau khi phân tích ưu, nhược điểm của các phương án do đơn vị tư vấn đề xuất, các thành viên đánh giá cao phương án giao cắt khác mức với Quốc lộ 46C, kết nối vào đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài bằng nút giao bằng.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thống nhất phương án trên.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến về phương án kết nối cầu Bến Thủy 3 với Quốc lộ 46C và đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh: Thành Duy

Phối cảnh phương án cầu Bến Thủy 3 với Quốc lộ 46C và đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài tại phường Trường Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, tháng 7/2026, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, đồng ý giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng.

Sau khi UBND tỉnh Nghệ An thống nhất, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ hoàn thiện các thủ tục tiếp theo nhằm triển khai dự án.

Xây dựng nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm

Tại phiên họp, UBND tỉnh còn xem xét, thông qua nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, các thành viên thống nhất dự thảo Nghị quyết về phát triển dược liệu Nghệ An giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, ban hành.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Các thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất một số dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành liên quan đến số lượng Đội dân phòng và thành viên Đội dân phòng trên địa bàn; Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước; Đề án huy động nguồn lực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 1/1/2015 và bố trí vốn cho các dự án hoàn thành được chuyển giao trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, giai đoạn 2026-2028…

Ngoài ra, UBND tỉnh thống nhất nhiều dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, như: Chính sách ưu tiên sử dụng nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030; hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển dược liệu; chính sách dân số, nhân viên y tế khối, xóm, thôn, bản và cô đỡ thôn, bản; giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh quản lý…

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

Đối với việc xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành chủ trì soạn thảo phải mời các ban HĐND tỉnh phụ trách lĩnh vực liên quan tham gia góp ý ngay từ đầu.

Sự phối hợp sớm giúp cơ quan soạn thảo hoàn thiện nội dung, thống nhất phương án trước khi trình thẩm tra, hạn chế tình trạng hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần. Qua đó, nâng cao chất lượng nghị quyết, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, phục vụ mục tiêu phát triển chung của tỉnh và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sở, ngành nào không mời các ban HĐND tỉnh tham gia góp ý ngay từ đầu thì chưa trình UBND tỉnh xem xét. Đồng chí giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh căn cứ lĩnh vực được phân công, trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh dự phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đối với các nghị quyết dự kiến xây dựng trong năm 2027, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành lựa chọn những vấn đề thực sự trọng tâm, trọng điểm; tính toán kỹ nguồn lực và khả năng triển khai, bảo đảm mỗi chính sách khi ban hành đều có điều kiện thực hiện, đi vào cuộc sống và góp phần nâng cao đời sống người dân.