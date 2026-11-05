Nghệ An thi tuyển thiết kế Trung tâm hành chính tỉnh

Ngày 5/11, lãnh đạo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, đơn vị đã phát hành thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa (AI)

Theo quy hoạch, Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An được xây dựng trên khu đất rộng 41,76ha, nằm phía Tây đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc địa bàn phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Trong đó, diện tích thuộc phường Vinh Lộc là 33,58ha, xã Đông Lộc 8,18ha.

Khu đất có phía Đông giáp đại lộ Vinh - Cửa Lò rộng 95m, các phía còn lại tiếp giáp những tuyến đường theo quy hoạch.

Đáng chú ý, công trình được định hướng xây dựng với mật độ tối đa 40%, chiều cao không quá 20 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trung tâm hành chính dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 2.130 người, gồm các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã cùng nhiều sở, ngành và đơn vị trực thuộc.

Phương án thiết kế phải bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể, tổ chức không gian, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, công trình cần có kiến trúc hiện đại, phù hợp định hướng phát triển đô thị và mang bản sắc văn hóa địa phương.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế kiến trúc có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định. Các đơn vị được phép liên danh nhưng chỉ được tham gia một liên danh.

Theo cơ cấu giải thưởng dự kiến, phương án đạt giải nhất nhận 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng. Mức thưởng chính thức sẽ do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị có phương án xếp hạng cao nhất sẽ được xem xét tham gia các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Thời gian đăng ký và thực hiện bài dự thi kéo dài 30 ngày, từ ngày 4/11 đến hết ngày 3/12/2026. Việc chấm thi, phê duyệt và công bố kết quả dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Trước đó, ngày 30/9, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh. Dự án được định hướng triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Việc thi tuyển kiến trúc là bước tiếp theo nhằm lựa chọn phương án thiết kế phù hợp, làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình.