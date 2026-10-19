Nghệ An: Thêm 2 ô tô bị đập kính trong đêm

Hàng loạt xe ô tô đậu tại sảnh một chung cư ở phường Trường Vinh bị đập vỡ kính trong đêm.

Sáng 19/10, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị tiếp nhận trình báo của người dân về việc hai ô tô đậu gần nhà bị đập vỡ kính. Một số dấu hiệu tại hiện trường khiến chủ phương tiện nghi ngờ tài sản bên trong bị kẻ gian lục lọi.

Một chủ xe bị đập kính tại xã Diễn Châu cho biết, tối 18/10, sau khi đi làm về, người này đưa xe bán tải đỗ trên vỉa hè, tại đoạn đường gần nhà. Đây là khu vực người này thường xuyên đỗ xe hằng ngày.

Chiếc xe bán tải của một người dân tại xã Diễn Châu bị đập vỡ kính trong đêm. Ảnh: NDCC

Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi ra lấy xe để di chuyển, chủ phương tiện phát hiện kính phía sau bị đập vỡ, hư hỏng. Kiểm tra bên trong, người này nhận thấy có dấu hiệu đồ đạc bị lục lọi. May mắn, trên xe không có tài sản giá trị.

Cùng thời điểm, một chiếc ô tô 5 chỗ đỗ bên cạnh cũng bị đập vỡ kính phía trước, ở vị trí ghế phụ. Hai chủ phương tiện sau đó đã trình báo cơ quan công an.

Cách đó 5m, một chiếc xe khác cũng bị đập vỡ kính phía trước.

Hiện Công an xã Diễn Châu đang xác minh, làm rõ nguyên nhân, đồng thời thu thập thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, vụ việc tại xã Diễn Châu xảy ra trong cùng đêm với vụ nhiều ô tô bị đập vỡ kính tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, sáng 19/10, người dân tại một chung cư ở phường Thành Vinh phát hiện hàng loạt ô tô đậu trong sân bị đập vỡ kính. Theo ghi nhận ban đầu, có ít nhất 8 phương tiện bị hư hỏng phần kính phía sau. Một số xe có dấu hiệu bị lục lọi đồ đạc bên trong.

Trước đó, nhiều ô tô đậu tại sảnh một chung cư ở phường Trường Vinh cũng bị đập vỡ kính. Ảnh: ĐB

Theo người dân, các phương tiện bị đập kính đậu tại khu vực sân chung cư, hướng ra quốc lộ 1A. Việc một số xe có dấu hiệu bị lục lọi khiến người dân nghi ngờ vụ việc có thể liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh đã cử cán bộ đến hiện trường, ghi nhận tình trạng phương tiện và thu thập thông tin để điều tra.

Nhiều tấm kính rơi xuống đất có dấu hiệu của việc tác động bằng ngoại lực.

Hai vụ việc tại xã Diễn Châu và phường Thành Vinh xảy ra cách nhau khoảng 40km. Hiện chưa có thông tin xác nhận các vụ việc có liên quan đến nhau hay không. Nguyên nhân và người thực hiện hành vi phá hoại các phương tiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.