Nghệ An tháo gỡ vướng mắc, sửa chữa kè biển Cửa Lò

Nhiều đoạn kè biển ở phường Cửa Lò bị thiệt hại nặng do bão năm 2025. (Ảnh: TH)

Chiều 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và giải quyết các vướng mắc liên quan Tiểu dự án 2 thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2” và đề xuất thực hiện cấp bách Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kè biển phường Cửa Lò.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng Bộ đội Biên phòng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng.

Công trình kè cấp IV có tổng chiều dài tuyến 2.971m, giá trị hợp đồng xây lắp hơn 122,9 tỷ đồng. Gói thầu khởi công từ tháng 6/2023, hoàn thành tháng 6/2024 và được bàn giao cho địa phương quản lý từ tháng 2/2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp. (Ảnh: KIM OANH)

Qua khảo sát, hệ thống kè biển Cửa Lò hiện đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bậc lên xuống bị nứt gãy, sụt lún; bê-tông lát mái bị bong bật, tạo hàm ếch; đường dạo bộ nhiều nơi bị sập.

Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò đã xác định có bốn đoạn kè cần sửa chữa cấp bách với tổng chiều dài khoảng 1,5km. Trong đó, hơn 641m kè không nằm trong phạm vi Tiểu dự án 2 và gần 859m thuộc phạm vi Tiểu dự án 2.

Chân kè gãy thành từng đoạn. (Ảnh: TTH)

Để kịp thời bảo vệ hạ tầng trước mùa mưa bão và mùa du lịch năm 2027, Ủy ban nhân dân phường Cửa Lò kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu thủ tục đầu tư cấp bách.

Do thời gian thi công kè biển chỉ thuận lợi từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, địa phương đề xuất đẩy nhanh quyết toán Tiểu dự án 2, hoặc cho phép triển khai song song việc phê duyệt chủ trương đầu tư cấp bách.

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng Bộ đội Biên phòng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay ADB và vốn đối ứng. (Ảnh: TC)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến kè biển Cửa Lò trong việc phòng, chống thiên tai và phục vụ du lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc thủ tục.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An được giao cùng các đơn vị hoàn thiện toàn bộ hồ sơ quyết toán Tiểu dự án 2 để chuyển Sở Tài chính trước ngày 10/11.

Từ ngày 10/11 đến 25/11 giao Sở Tài chính tập trung thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ ra quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng vài ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ. Song song đó, đơn vị tư vấn và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương lập, thẩm định hồ sơ dự án sửa chữa mới.