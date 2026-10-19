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Nghệ An: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Trước thực trạng tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang chậm tiến độ, tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương rà soát, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm các mốc hoàn thành đã đề ra.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đặc biệt theo dõi các vị trí, hạng mục có nguy cơ phát sinh chậm trễ hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để kịp thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục. Đồng thời, các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu đá, di dời hạ tầng điện và giải quyết nhanh các thủ tục liên quan.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Hạng mục trọng điểm hầm Đại Huệ được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hạng mục trọng điểm hầm Đại Huệ được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nguồn vật liệu xây dựng là điểm nghẽn cần tháo gỡ để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Nguồn vật liệu xây dựng là điểm nghẽn cần tháo gỡ để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Gỡ điểm nghẽn về vật liệu xây dựng để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Gỡ điểm nghẽn về vật liệu xây dựng để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nghe-an-thao-go-vuong-mac-day-nhanh-tien-do-cao-toc-vinh-thanh-thuy-post1395517.html