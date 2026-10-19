Nghệ An: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Vinh - Thanh Thủy
Trước thực trạng tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang chậm tiến độ, tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương rà soát, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bảo đảm các mốc hoàn thành đã đề ra.
Đặc biệt theo dõi các vị trí, hạng mục có nguy cơ phát sinh chậm trễ hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để kịp thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục. Đồng thời, các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu đá, di dời hạ tầng điện và giải quyết nhanh các thủ tục liên quan.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nghe-an-thao-go-vuong-mac-day-nhanh-tien-do-cao-toc-vinh-thanh-thuy-post1395517.html