Nghệ An: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Đặc biệt theo dõi các vị trí, hạng mục có nguy cơ phát sinh chậm trễ hoặc không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để kịp thời yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục. Đồng thời, các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu đá, di dời hạ tầng điện và giải quyết nhanh các thủ tục liên quan.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Tập trung máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Hạng mục trọng điểm hầm Đại Huệ được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Nguồn vật liệu xây dựng là điểm nghẽn cần tháo gỡ để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Gỡ điểm nghẽn về vật liệu xây dựng để kịp thời cung ứng cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.