Nghệ An tháo gỡ khó khăn, tạo động lực tăng trưởng công nghiệp và thương mại những tháng cuối năm

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, sản xuất công nghiệp của Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 21,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực với mức tăng 25,79%; ngành khai khoáng tăng 11,8%.

Đại diện doanh nghiệp Luxshare-ICT Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tổng mức bán lẻ hàng hóa lũy kế 10 tháng đạt 125.578,83 tỷ đồng, tăng 13,71% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 5.183 triệu USD, tăng 56% và bằng 81,8% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu đạt 4.937,2 triệu USD, vượt 2,86% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, nhóm hàng thiết bị, linh kiện điện tử đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng xuất khẩu, chiếm 59% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, cùng với sự đóng góp của ngành sản xuất kim loại.

Ông Nguyễn Trung Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Hải phát biểu tại cuộc làm việc Ảnh: T.L

Tuy nhiên, để hoàn thành kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2026, lĩnh vực công nghiệp, thương mại vẫn đối mặt với không ít thách thức. Giá trị tăng thêm (VA) đóng góp vào GRDP khu vực công nghiệp chưa tương xứng với tốc độ tăng chỉ số IIP, do một số dự án FDI mới chủ yếu thực hiện gia công, lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp. Sản lượng điện sản xuất trong 10 tháng giảm 15,63% do lượng nước về các hồ thủy điện thấp, đồng thời phải ưu tiên tích nước phục vụ mùa khô năm 2027 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bên cạnh đó, sự phục hồi của một số ngành công nghiệp truyền thống như dệt may, thực phẩm, thiết bị điện còn chậm và chưa đồng đều.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương phát biểu về chính sách thu hút nhân tài của tỉnh. Ảnh: T.L

Tại cuộc làm việc, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn phản ánh những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nhất là vấn đề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thủ tục hải quan, bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy đường. Một số doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh quan tâm thúc đẩy mở đường bay Vinh - Thâm Quyến (Trung Quốc), xem xét điều chỉnh thuế tài nguyên và tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2026, hai tháng cuối năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tỉnh sẽ xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời giao các sở, ban, ngành liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, an ninh trật tự và tuyển dụng lao động. Tập trung cải cách thủ tục đầu tư, giải quyết các vướng mắc về đất đai, môi trường đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, lưu thông hàng hóa, bảo đảm nguồn điện cho các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các đơn vị liên quan rà soát, đối chiếu, cập nhật đầy đủ số liệu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ biên soạn số liệu GRDP quý IV và cả năm 2026, bảo đảm thống nhất, sát thực tế.

Liên quan đến đề xuất mở đường bay Vinh - Thâm Quyến, đồng chí cho biết tỉnh rất quan tâm và đang phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá nhu cầu.

Đối với việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các doanh nghiệp FDI, tỉnh xác định đây là vấn đề cần chú trọng, trong đó doanh nghiệp cần xây dựng chế độ đãi ngộ thực sự hấp dẫn để thu hút và giữ chân lao động có trình độ chuyên môn cao.