Nghệ An: Tháo dỡ toàn bộ biển hạn chế tốc độ 30 - 40km/h trên đường ven biển 4.651 tỷ đồng

Đường thông thoáng, người dân phấn khởi

Ngày 4/11, PV đi dọc đường ven biển Nghệ An, đoạn kéo dài từ xã Quỳnh Mai (thị xã Hoàng Mai cũ) vào xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu cũ) – nơi trước đây từng được cắm chằng chịt biển giới hạn tốc độ 30km/h và 40km/h.

Những biển báo hạn chế tốc độ trên đường ven biển Nghệ An như thế này từng khiến người tham gia giao thông bức xúc vì có biển mà không thấy đơn vị thi công. (Ảnh chụp tháng 10/2026).

Trên tuyến tất cả các biển hạn chế tốc độ 30km/h, 40km/h cũng như các biển cảnh báo "đoạn đường đang thi công" từng khiến tài xế giật mình phanh gấp nay đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Tại các nút giao trọng điểm, hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã chính thức đi vào hoạt động vận hành ổn định. Sự thay đổi kịp thời này giúp người điều khiển phương tiện lưu thông êm thuận, loại bỏ cảm giác khó chịu, khi đang di chuyển trên đường rộng đẹp mà liên tục phải giảm tốc độ đột ngột.

Một biển báo hạn chế tốc độ 30km/h ở khu vực ven biển được địa phương đề xuất cắm khi mùa cá trích. Đến lúc hết mùa, đường vắng tanh vẫn không được tháo dỡ. (Ảnh chụp tháng 10/2026).

Chia sẻ với phóng viên, anh Trương Văn Đức (trú tại xóm 7, xã Quỳnh Anh) tỏ ra hài lòng: "Tôi thấy đường ven biển mấy hôm nay đi lại thuận lợi hơn nhiều. Đường mới, đẹp, làm ra là phải ưu tiên cho phương tiện lưu thông chứ không nên hạn chế tốc độ quá nhiều".

Hoàn thành nghiệm thu, bàn giao trong tháng 11

Trao đổi về công tác xử lý các bất cập trên tuyến, ông Phan Văn Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết: Ngay sau khi Báo Xây dựng đăng tải bài viết phản ánh, Ban đã lập tức chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện dứt điểm các hạng mục còn lại.

Các công việc tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao, sơn lại các vạch kẻ đường bị mờ, xử lý các vị trí vuốt nối và tiến hành vệ sinh công nghiệp toàn tuyến.

Biển hạn chế tốc độ 40km/h đã được thay thế bằng biển cảnh báo "đi chậm".

"Đến ngày 25/10, Ban đã cho tháo dỡ toàn bộ các biển hạn chế tốc độ 30km/h, 40km/h và biển báo "đoạn đường đang thi công". Đối với các nút giao có mật độ phương tiện lớn đã lắp đặt đèn tín hiệu, chúng tôi thực hiện đặt biển cảnh báo "đi chậm" và hạn chế tốc độ tối đa 50km/h theo đúng thiết kế và quy chuẩn hiện hành", ông Bình thông tin thêm.

Nút giao đấu nối từ Dự án cầu Quỳnh Nghĩa vào đường ven biển cũng đang được đẩy nhanh để hoàn thành trong tháng 11/2026 này.

Hiện tại, trên toàn tuyến đường ven biển dài hơn 60km chỉ còn duy nhất một điểm đấu nối từ đường địa phương vào đường ven biển đang thực hiện thi công mặt đường của đường địa phương. Đó là hạng mục thuộc Dự án cầu Quỳnh Nghĩa (trước đây do UBND huyện Quỳnh Lưu cũ làm chủ đầu tư, nay đã bàn giao về Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh).

Đối với hạng mục còn lại này, Ban đang rốt ráo chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trong tháng 11, chậm nhất là đầu tháng 12/2026.

"Chủ đầu tư cũng đang nỗ lực hoàn tất mọi thủ tục pháp lý để tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa toàn bộ tuyến đường ven biển vào vận hành chính thức ngay trong tháng 11 này", ông Bình nêu quyết tâm.

Dự án đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) dài 67,5km. Toàn tuyến được xây dựng quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 11m.

Trong đó giai đoạn 1, từ Km 76+00 - Km 83+500 (từ điểm giao quốc lộ 46 đến tỉnh lộ 535, tỉnh Nghệ An), đã được thi công từ tháng 7/2020; hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 năm nay.

Giai đoạn 2 dài hơn 60km với tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng. Thời gian thi công từ tháng 2/2022 - 2/2026. Đến đầu năm 2026, dự án cơ bản hoàn thành và cho thông xe.