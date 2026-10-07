Nghệ An thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh

Ngày 30/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4281/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, UBND tỉnh thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An (Trung tâm) trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học Công nghệ - Truyền thông và Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn.

Trụ sở chính của Trung tâm trước mắt đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Vinh đồng thời với các không gian Đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ tại số 06 Trần Huy Liệu và 75A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trường Vinh.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện theo định hướng, chương trình, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh hoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, theo quy chế phối hợp và phân công của tỉnh.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tổ chức triển khai, cung cấp dịch vụ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu để nâng cao năng lực cạnh tranh; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế; tham mưu huy động và phát triển nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo, trong đó nghiên cứu hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật; làm đầu mối phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ đổi mới sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số, AI, dữ liệu và công nghệ số cho doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Phạm vi chức năng của Trung tâm được xác định theo hướng tập trung vào khu vực doanh nghiệp, thị trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trung tâm thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo, tăng tốc, gọi vốn, kết nối nhà đầu tư, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, Techmart, Techdemo, không gian đổi mới sáng tạo và các quỹ đầu tư cho đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi được cấp có thẩm quyền giao.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 100% (Nhóm 2), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo Thông tư 10/2025/TT-BKHCN, Quyết định số 258/QĐ-SKHCN ngày 28/9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Đề án tổ chức lại Trung tâm Khoa học Công nghệ và Truyền thông và Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An và Trung tâm Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An và các văn hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh có liên quan.

Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đề án vị trí việc làm, phương án tự chủ tài chính, Đề án tự chủ của đơn vị.

Trong giai đoạn đầu thành lập, Trung tâm được tổ chức theo mô hình tinh gọn, sử dụng chủ yếu nguồn nhân lực hiện có của Sở Khoa học và Công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Vinh thông qua cơ chế kiêm nhiệm, biệt phái và phối hợp chuyên môn.