Nghệ An thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em, vun đắp tương lai cho trẻ

Chiều 18/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Công an tỉnh về bảo vệ, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An trao Quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An và chúc mừng ông Lê Bá Lương nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm. ẢNH: V. Đồng

Từ mái ấm SOS đến Trung tâm Bảo trợ trẻ em

Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An, trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Làng trẻ em SOS Vinh. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Nghệ An, thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và các hoạt động trợ giúp xã hội theo quy định.

TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh. mỗi trẻ em đều cần một mái ấm an toàn, được chăm sóc, học tập và yêu thương. Ảnh: V. Đồng

Phát biểu tại hội nghị, TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh việc thành lập Trung tâm không chỉ là chuyển giao bộ máy, cơ sở vật chất, nhân sự và trẻ em về địa phương quản lý, mà quan trọng hơn là bảo đảm sự ổn định, bền vững về nguồn lực và pháp lý để các cháu tiếp tục được chăm sóc, yêu thương và bảo vệ.

Theo bà Chung, với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, được sống trong một mái nhà an toàn, được chăm sóc, đi học và yêu thương là những điều tưởng như bình thường nhưng cần sự chung tay của cả xã hội.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An yêu cầu Trung tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm chế độ, chính sách để cán bộ, nhân viên, các mẹ, các dì yên tâm gắn bó; đồng thời kế thừa mô hình chăm sóc dựa trên nền tảng gia đình, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và công tác xã hội.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao quà Trung thu đến các em nhỏ tại buổi lễ. ẢNH: V. Đồng

Đặc biệt, công tác chăm sóc trẻ phải được thực hiện toàn diện, từ sức khỏe thể chất đến tinh thần. Trung tâm cần phát huy lợi thế là đơn vị thuộc ngành Y tế, chủ động kết nối các bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe, tư vấn tâm lý, phục hồi chức năng; phối hợp với ngành Giáo dục trong học tập, hướng nghiệp, dạy nghề cho các cháu.

Để thực hiện tốt mục tiêu đó, sự phối hợp của các lực lượng, ngành chức năng và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Tại hội nghị, Sở Y tế và Công an tỉnh Nghệ An đã ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm an toàn cho trẻ tại Trung tâm.

Tăng cường bảo vệ, đồng hành cùng trẻ

Theo Quy chế, Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp xây dựng môi trường sống an toàn về an ninh, trật tự trong và xung quanh Trung tâm; phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, tội phạm, tệ nạn xã hội và các nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng. Hai ngành cũng phối hợp tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng chống tội phạm, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao tặng trang thiết bị vui chơi, sinh hoạt trị giá 500 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An. ẢNH: V. Đồng

Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng, với mục tiêu 100% trẻ em, thanh niên tại Trung tâm được khám định kỳ, bảo đảm BHYT, tiêm chủng, lập sổ sức khỏe điện tử và theo dõi sức khỏe. Trẻ có nhu cầu được tư vấn, trị liệu tâm lý và kết nối khám chữa bệnh.

Hai ngành cũng tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng các không gian an toàn, thư viện thân thiện, phòng hạnh phúc; đồng thời tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho thanh thiếu niên.

Bà Lê Thị Hoài Chung đề nghị Trung tâm chủ động tiếp nhận sự đồng hành, hỗ trợ, đỡ đầu của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Theo Quy chế, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh và ngành Y tế sẽ tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ và nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Lê Bá Lương phát biểu tại buổi lễ. ẢNH: V. Đồng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Bá Lương, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An, khẳng định dù tên gọi và mô hình tổ chức thay đổi, tình yêu thương và trách nhiệm dành cho các con sẽ không thay đổi. Tập thể cán bộ, nhân viên, các mẹ, các dì sẽ tiếp tục chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất để các cháu trưởng thành, tự lập, hòa nhập cộng đồng.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Làng trẻ em SOS Vinh đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 900 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ mái ấm này, nhiều em đã trưởng thành, học tập và thành đạt, trong đó có người trở thành tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú, y bác sĩ; hàng trăm em tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Nghệ An trao tặng Trung tâm trang thiết bị vui chơi, sinh hoạt trị giá 500 triệu đồng. Dịp này, các đại biểu cũng trao quà Trung thu, động viên các em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Việc thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An tạo nền tảng để tiếp nối những giá trị tốt đẹp của Làng trẻ em SOS Vinh, đồng thời mở rộng sự phối hợp trong chăm sóc sức khỏe, bảo vệ, giáo dục và đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.