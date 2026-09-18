Nghệ An thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy

Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá vào đầu năm 2025. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy tỉnh Nghệ An do đồng chí Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Công an tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo về quản lý, tổng hợp chung kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, tư vấn, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành, điều phối hoạt động giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Chỉ đạo thống nhất các vấn đề có tính chất liên ngành hoặc vượt quá thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Tại cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp xã; trong đó, cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại công an cấp xã, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh tổ chức bộ máy và biên chế của cấp xã.