Nghệ An tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ 2 tại Saint Petersburg

Tham dự diễn đàn có đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự phiên khai mạc. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở thành phố Sanit Petersburg.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Sau thành công của Diễn đàn nhân dân Việt- Nga lần thứ nhất tại Hà Nội vào tháng 10/2025, Diễn đàn nhân dân Việt – Nga lần thứ 2 được Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Nga, Hội Hữu nghị Nga - Việt... tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Trước khi diễn ra phiên khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh, đoàn công tác tỉnh Nghệ An và các đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn đã dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở thành phố Saint Petersburg.

Các đại biểu và nhân dân địa phương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người ở thành phố Saint Petersburg.

Diễn đàn nhân dân Việt – Nga là một trong những hoạt động giao lưu nhân dân 2 nước Việt – Nga quy mô và quan trọng nhất trong năm, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức hữu nghị, doanh nghiệp, giới trí thức, văn hóa, khoa học - công nghệ của 2 nước. Về phía Việt Nam, ngoài đại biểu đến từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt – Nga, Trung tâm Hợp tác Việt – Nga, các trường đại học… thì diễn đàn lần này còn có sự tham dự của nhiều tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Điện Biên, Cần Thơ, Đồng Tháp, Phú Thọ, Đà Nẵng và Nghệ An.

Toàn cảnh Diễn đàn.

Với chủ đề ”Hợp tác nhân dân Việt – Nga: Kết nối truyền thống hữu nghị, mở rộng hợp tác sáng tạo trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương.

Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, thống đốc thành phố Saint Petersburg, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, Phó Bí thư đảng ủy MTTQ các đoàn thể Trung ương và lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đều khẳng định mối quan hệ truyền thống, hữu nghị hợp tác giữa 2 nước, tình cảm gắn bó khăng khít giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga đã và đang tiếp tục được vun đắp, mở rộng và phát triển lên tầm cao mới.

Trong bối cảnh hiện nay, mối quan hệ gắn bó thủy chung đó là tài sản vô giá, là truyền thống cần được giữ gìn phát huy, đồng thời cũng là cầu nối quan trọng, ý nghĩa để 2 nước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ thúc đẩy nhau cùng đổi mới sáng tạo và cùng tạo dựng những thành tựu trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Diễn đàn.

Với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học… Việt - Nga, các hội thảo về y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học – công nghệ trong khuôn khổ diễn đàn sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác giữa 2 quốc gia, các địa phương và nhân dân 2 nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Diễn đàn.

Bên lề diễn đàn nhân dân Việt – Nga, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và đoàn công tác Nghệ An đã có các cuộc gặp gỡ với Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Nga, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị”, Hội Hữu nghị Nga - Việt, đại diện Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam với mong muốn thắt chặt tình hữu nghị truyền thống, mở rộng và phát triển các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Nghệ An với các tỉnh, thành phố cũng như các tổ chức, đơn vị có chung mục đích hoạt động.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn.

Nghệ An – Saint Petersburg: Thúc đẩy hợp tác, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân

Trước khi diễn ra khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ 2, ông Kalganov - Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg.

Lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg vui mừng chào đón đoàn đại biểu Nghệ An đến thăm, làm việc.

Saint Petersburg là 1 trong 3 thành phố trực thuộc, có vị thế lịch sử, chính trị - kinh tế - văn hóa quan trọng nhất của Liên bang Nga. Đây từng là Thủ đô của nước Nga Xô viết và là trung tâm diễn ra cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Từ phong trào cách mạng, truyền thống lịch sử, sợi dây kết nối bền chặt giữa lãnh tụ Lê Nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ chính quyền Xô viết Liên bang Nga đến cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Từ quá khứ đến hiện tại, Saint Petersburg và Nghệ An đã hình thành nên mối quan hệ hữu nghị lâu đời. Những năm gần đây, mối quan hệ đó đang được thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện hơn, nhất là hoạt động đối ngoại nhân dân.

Vui mừng chào đón đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm Saint Petersburg, Quyền Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đã thông tin tới đoàn tình hình phát triển của thành phố, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Nga - Việt Nam, giữa Saint Petersburg và Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng, trong đó, nổi bật là các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh mong chính quyền thành phố Saint Petersburg hỗ trợ, làm cầu nối để các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương cũng như hai nước Việt - Nga.

Saint Petersburg cũng là thành phố của Nga kết nghĩa với nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam nhất. Tại cuộc làm việc, cùng với quan tâm tìm hiểu những hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, Ủy ban Đối ngoại thành phố đặc biệt quan tâm đến chính sách về dân tộc ít người, về chuyển giao y tế… đồng thời, mong muốn 2 tỉnh thành có mối liên hệ mật thiết để tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn liên quan đến các danh nhân, dấu mốc lịch sử của tỉnh Nghệ An và Việt Nam.

Hai đoàn đại biểu tặng quà lưu niệm bên lề cuộc làm việc.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Ủy ban Đối ngoại thành phố nói chung và cá nhân ông Kalganov nói riêng dành cho Đoàn công tác tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh khẳng định: Việt Nam và Nga tuy xa cách về địa lý, nhưng lại gần gũi, nghĩa tình như anh em. Suốt gần 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhân dân 2 nước đã luôn đồng hành, cùng nhau vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, hun đúc nên tình hữu nghị đặc biệt hôm nay. Đặc biệt, mới đây, ngày 12/10/2026, Tổng thống Nga Putin đã ký Sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông khi nhập cảnh và lưu trú tại Nga trong thời gian tối đa 30 ngày. Điều đó cho thấy sự tin cậy trong hoạt động đối ngoại mà Nga dành cho Việt Nam.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, chuyến thăm lần này của đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng không nằm ngoài mục đích kết nối truyền thống, thúc đẩy và mở rộng hợp tác chiến lược trên nhiều mặt với các địa phương, đối tác của Liên bang Nga. Đặc biệt là thành phố Saint Petersburg, nơi đầu tiên in dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liên Xô.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg.

Thông tin thêm về đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghệ An đang nổi lên là một trong những điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tỉnh đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tái cơ cấu kinh tế theo hướng cạnh tranh và hội nhập toàn cầu. Vì thế, tỉnh Nghệ An rất mong chính quyền thành phố Saint Petersburg hỗ trợ, làm cầu nối để các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân 2 tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác. Trong đó, chú trọng các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế…

Dịp này, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng trân trọng kính mời Ủy ban Đối ngoại, lãnh đạo thành phố Saint Petersburg cùng các doanh nghiệp đến thăm, khảo sát và xúc tiến đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí hy vọng rằng, sau chuyến thăm này, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Nghệ An và Saint Petersburg sẽ phát triển lên tầm cao mới.