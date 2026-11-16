Nghệ An thẩm định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ven sông Lam

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Dự án có tổng chiều dài khoảng 21,5 km, điểm đầu tại Km0+00 thuộc địa bàn phường Cửa Lò, điểm cuối tại Km21+100 thuộc phường Trường Vinh; đi qua các phường Cửa Lò, Vinh Lộc và Trường Vinh. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô nền đường rộng 45,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỷ đồng.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo dự án. Ảnh: T.L

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46C đoạn Km0+00 - Km21+100 (đường ven sông Lam) là tuyến giao thông quan trọng dọc bờ sông Lam, có vai trò kết nối các khu đô thị, khu dân cư và khu vực phát triển kinh tế - xã hội phía Nam đô thị Vinh.

Tuyến đường đồng thời là trục giao thông kết hợp cảnh quan ven sông Lam, góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác giá trị cảnh quan tự nhiên, hình thành chuỗi đô thị ven sông và tăng cường kết nối giữa các khu vực hai bên sông Lam với khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải phát biểu về nguồn vốn, rà soát tổng mức đầu tư của dự án. Ảnh: T.L

Tuyến đường được đầu tư từ năm 2004, quy mô mặt cắt ngang chưa đồng bộ; trong đó, nhiều đoạn có nền đường rộng 11 m, mặt đường rộng 9 m, một số đoạn đã được đầu tư theo quy mô đường đô thị. Sau một thời gian khai thác, mặt đường tại một số vị trí đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực thông hành và nhu cầu phát triển đô thị. Đặc biệt đây là tuyến giao thông kết hợp đê ngăn lũ Tả Lam; dọc tuyến có hệ thống tường rào chắn sóng, mái ta luy gia cố và các công trình thủy lợi, tiêu thoát nước.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hồ Bá Thái phát biểu cho ý kiến về hướng tuyến. Ảnh: T.L

Do đó, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46C đoạn Km0+00 - Km21+100 là cần thiết nhằm cải thiện điều kiện khai thác, nâng cao năng lực thông hành và đảm bảo an toàn giao thông; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, hạ tầng đô thị theo quy hoạch. Đồng thời tăng cường kết nối các khu đô thị, khu dân cư và vùng phát triển kinh tế dọc sông Lam; khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan, quỹ đất ven sông Lam, tạo động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch; đồng thời góp phần đảm bảo an toàn đê điều, tiêu thoát lũ, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kết luận cuộc làm việc. Ảnh: T.L

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, rà soát kỹ phương án thiết kế, đánh giá lại tổng mức đầu tư và các phương án lựa chọn, bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả và khả thi trước khi hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét.