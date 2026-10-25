Nghệ An: Tàu hàng đâm trúng xe máy tại lối đi tự mở, một phụ nữ tử vong

Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng ga Vinh, cho biết: Đơn vị vừa nhận được báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn tại khu gian Vinh – Yên Xuân làm một người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa tàu hàng và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong. (Ảnh: MXH).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 9h40 tàu hàng mang số hiệu HH15, đầu máy số 910, kéo theo các toa xe hàng di chuyển trên khu gian Vinh – Yên Xuân (hướng Bắc vào Nam). Khi đến Km323+890, nơi có lối đi dân sinh tự mở cắt qua đường sắt, đã đâm phải một xe máy mang BKS 37N1-600.9x.

Cú đâm khiến chiếc xe máy cùng người điều khiển văng ra khỏi đường sắt một đoạn khá xa trước khi rơi xuống ruộng. Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, lái tàu và trưởng tàu đã cho dừng tàu và phối hợp với các nhân viên đường sắt ở mặt đất để đưa nạn nhân lên bờ.

Nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính nạn nhân đang được cơ quan công an Nghệ An điều tra làm rõ.