Nghệ An: Tập trung xử lý 84 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ

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Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung xử lý 84 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ, tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn; hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trước ngày 10/12/2026.

Thực hiện Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 03/10/2026 của Ban Chỉ đạo 707 và Quy chế số 02-QC/BCĐ ngày 2/10/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu việc xử lý các dự án phải tuân thủ pháp luật, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm,” không hợp pháp hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Các dự án được phân thành 3 đợt xử lý: Đợt 1 hoàn thành trước ngày 31/10/2026 đối với các dự án cơ bản đầy đủ hồ sơ, đủ điều kiện giải quyết; đợt 2 hoàn thành trước ngày 20/11/2026 đối với các dự án cần bổ sung hồ sơ, phối hợp liên ngành hoặc thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc; đợt 3 hoàn thành trước ngày 10/12/2026 đối với các dự án phức tạp, tồn tại kéo dài hoặc phải trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc xử lý các dự án tồn đọng thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Quá trình xử lý phải tuân thủ quy định pháp luật, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; không hợp pháp hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới.

Giám đốc các Sở, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng tham mưu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đối với từng dự án được giao. Chủ động bố trí nhân lực, phân công lãnh đạo phụ trách, công chức trực tiếp tham mưu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Chậm nhất ngày 25/11/2026, Sở Tài chính phải tổng hợp, rà soát các dự án chưa hoàn thành, xác định những dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án tháo gỡ.

Các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trước ngày 10/12/2026; Sở Tài chính tổng hợp kết quả xử lý 84 dự án, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15/12/2026, bảo đảm thời gian để tỉnh hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 25/12/2026; tuyệt đối không để dồn hồ sơ, công việc vào cuối tháng 12/2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chủ trì chủ động phối hợp, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết thay những công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn.

Kết quả xử lý phải được thể hiện bằng văn bản giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả hoặc phương án xử lý đã thống nhất; việc tổ chức họp, xin ý kiến hoặc báo cáo khó khăn chung không được xem là hoàn thành nhiệm vụ khi chưa có sản phẩm xử lý cụ thể.

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp báo cáo, giải trình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan./.