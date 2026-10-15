Nghệ An tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống ngập úng đô thị

Tình trạng ngập lụt gây khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất hàng ngày của người dân. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Ngày 12/10/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 13320/UBND-CN về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo Thông báo số 376/TB-UBND ngày 13/5/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải tại cuộc họp về phương án triển khai đầu tư một số tuyến đường đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh (cũ).

Thời gian gần đây, nhiều khu vực đô thị tại Nghệ An vẫn thường xuyên xảy ra ngập úng sau những trận mưa lớn. Đáng chú ý, ngày 19/9, khu vực Vinh trước đây hứng chịu trận mưa lớn được ghi nhận là kỷ lục trong 40 năm qua, với lượng mưa gần 400 mm.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như: Trường Chinh, Phan Bội Châu, đại lộ Vinh - Cửa Lò, Nguyễn Văn Cừ, Hồng Bàng, Phong Đình Cảng, Đốc Thiết và Nguyễn Thị Minh Khai xuất hiện nhiều điểm ngập, có nơi nước dâng cao hơn nửa mét, ảnh hưởng đến tài sản và đời sống của người dân.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng tập trung hoàn thành 7 dự án phòng, chống ngập úng đô thị trong tháng 10/2026; trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hệ thống cửa phai tiêu úng Cầu Đen, sớm triển khai dự án xử lý ngập úng cục bộ tại nút giao Quán Bàu; đồng thời, tiếp tục theo dõi, đánh giá các điểm ngập sâu để đề xuất phương án xử lý phù hợp; chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông hố thu, mương, cống; chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và máy bơm dã chiến tại những khu vực thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 9160/SXD-QLCL ngày 08/10/2026, mặc dù các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, nhưng tiến độ thực hiện một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong đó, dự án đường Nguyễn Gia Thiều và đường 32m nối từ đường Lê Hồng Phong đến đường Đinh Công Tráng đã quá thời hạn hoàn thành; các dự án cải tạo, nâng cấp đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi còn chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; một số dự án khác vẫn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Cụ thể, Dự án tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24m (từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m) yêu cầu đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2026; Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều (đoạn từ đường Võ Nguyên Hiến đến đường Tôn Thất Tùng) yêu cầu hoàn thành trước 15/12/2026; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trường Tộ (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m) yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2026; Dự án tuyến đường 32m nối từ đường Lê Hồng Phong đến đường Đinh Công Tráng (đoạn nối 2 dự án khu B và khu C) yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh các khó khăn, vướng mắc, nguy cơ chậm tiến độ và đề xuất giải pháp xử lý, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 10/11/2026; Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi (đoạn qua các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng) yêu cầu bảo đảm sớm khởi công và tập trung tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Để khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; không để công trình chậm tiến độ, dở dang kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của Nhân dân và mỹ quan đô thị./.