Nghệ An tập trung phá dỡ 6 tòa chung cư cũ trong năm 2026

Các tòa chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh hiện có 129 nhà chung cư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố Vinh (cũ); trong đó, có 23 tòa chung cư cũ, khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh.

Các tòa chung cư này đã được đưa vào sử dụng gần 50 năm, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, mỗi khi có bão, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang phải tổ chức sơ tán người dân để tránh nguy hiểm.

Đến nay, có 17/23 tòa chung cư cũ đã được phá dỡ; còn 6 tòa gồm: C2, C3, C4, C5, C6 và D2.

Để bảo đảm an toàn cho cư dân, đồng thời bảo đảm quy hoạch và mỹ quan đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung phá dỡ 6 nhà này trong năm 2026, tạo quỹ đất để triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư Quang Trung theo quy hoạch.