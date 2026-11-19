Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

Trên 3,9 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu

Theo báo cáo tại hội nghị, đến 14h ngày 19/11/2026, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên hệ thống phần mềm VBDLIS đối với 3.905.954 thửa. Trong đó, có 3.905.724 thửa thuộc nhóm 1, đạt 99,9% tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Đặc biệt, 130/130 xã, phường đã hoàn thành khối lượng thửa đất thuộc nhóm 3; số thửa nhóm 2 còn lại khoảng 0,1% tổng số thửa toàn tỉnh.

Đến nay, có 37 xã, phường không còn thửa đất nhóm 2. Đáng chú ý, một số địa bàn có tốc độ biến động đất đai lớn như 6 phường thuộc thành phố Vinh (cũ), 3 phường thuộc thị xã Hoàng Mai cũ và phường Tây Hiếu đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Chủ tịch UBND phường Trường Vinh Nguyễn Tất Sơn báo cáo kết quả triển khai của địa phương. Ảnh: T.L

Kết quả này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, qua rà soát, toàn tỉnh vẫn còn trên 150.000 thửa đất cần tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thành trong năm 2026. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các cấp, ngành phải tập trung cao độ, tăng cường phối hợp để bảo đảm tiến độ.

Phân công rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành đúng hạn

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh tiếp tục bám sát địa bàn được phân công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận hội nghị . Ảnh: T.L

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công, Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh phối hợp với UBND xã, phường rà soát, cập nhật bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; lập danh sách cụ thể các thửa đất đủ điều kiện nhưng còn bỏ sót để tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu. Đồng thời, tập trung xử lý các thửa đất nhóm 2 thuộc trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Sở Tài chính có trách nhiệm kịp thời thẩm định dự toán kinh phí đo đạc, chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cập nhật cơ sở dữ liệu.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chuyên môn, công an cấp xã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là những trường hợp chưa đối khớp thành công thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Đối với UBND các xã, phường, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; tiếp tục thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trước năm 2007 và các tài liệu liên quan. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phải thực hiện đối với tất cả các thửa đất còn sót, kể cả thửa đã được cấp giấy chứng nhận và thửa chưa đăng ký, chưa được cấp giấy chứng nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, những địa phương có tiến độ thực hiện tốt để nhân rộng kinh nghiệm.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Với khối lượng công việc còn lại khá lớn, thời gian không còn nhiều, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng bỏ sót thửa đất. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ khối lượng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn lại trước ngày 15/12/2026, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh để thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.