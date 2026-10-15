Nghệ An: Tập trung hoàn thành 7 dự án phòng, chống ngập úng đô thị

Tuyến đường liên xóm tại Đồng Tháng 5 (xóm Hải Bắc và Quyết Thành cũ, xã Diễn Châu) ngập sâu, chia cắt giao thông từ chiều 19 đến sáng 20/8. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Theo đó, Sở Xây dựng tập trung hoàn thành 7 dự án phòng, chống ngập úng đô thị trong tháng 10/2026; trong đó, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hệ thống cửa phai tiêu úng Cầu Đen, sớm triển khai dự án xử lý ngập úng cục bộ tại nút giao Quán Bàu; đồng thời, tiếp tục theo dõi, đánh giá các điểm ngập sâu để đề xuất phương án xử lý phù hợp; chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông hố thu, mương, cống; chủ động bố trí nhân lực, phương tiện và máy bơm dã chiến tại những khu vực thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đoạn mương mới trên tuyến đường 72 m thuộc dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1A (ngã ba Quán Bàu) đến Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh trong tháng 10/2026.

Đơn vị cũng khẩn trương thay thế đoạn cống tròn đường kính 1,5 m, đấu nối và xả ra kênh Bắc bằng rãnh hộp rộng 2 m trên đường V.I. Lênin. Việc thi công phải bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các hạng mục, tăng khả năng tiêu thoát nước, góp phần xử lý tình trạng ngập úng trong khu vực.

Cùng với giải pháp công trình, Ủy ban nhân dân các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng và Vinh Lộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bịt hố thu, không xả rác, vật liệu vào hệ thống thoát nước gây cản trở dòng chảy. Các địa phương phân công cơ quan, đơn vị và khối trưởng khối dân cư phối hợp khơi thông miệng hố ga tiếp giáp các hộ gia đình, đơn vị khi mưa lớn, bảo đảm hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả.

Trước đó, tiến độ một số dự án các công trình, xử lý điểm ngập úng tại khu vực Vinh (cũ) chưa đáp ứng yêu cầu. Điển hình như: dự án đường Nguyễn Gia Thiều và đường 32m nối từ đường Lê Hồng Phong đến đường Đinh Công Tráng đã quá thời hạn hoàn thành; các dự án cải tạo, nâng cấp đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi còn chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; một số dự án khác vẫn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, Chủ tịch UBND các phường liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các nhiệm vụ chậm tiến độ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực tế thời gian qua cho thấy, ngập úng vẫn là vấn đề đáng chú ý tại nhiều khu vực đô thị ở Nghệ An, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và tài sản của người dân. Đáng chú ý, ngày 19/9, khu vực Vinh trước đây hứng chịu trận mưa lớn được ghi nhận là kỷ lục trong 40 năm qua, với lượng mưa gần 400 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như: Trường Chinh, Phan Bội Châu, đại lộ Vinh - Cửa Lò, Nguyễn Văn Cừ, Hồng Bàng, Phong Đình Cảng, Đốc Thiết và Nguyễn Thị Minh Khai xuất hiện nhiều điểm ngập. Có nơi nước dâng cao hơn nửa mét, khiến xe máy, ô tô không thể di chuyển, nhiều phương tiện chết máy, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.