Nghệ An tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm triển khai Nghị định 387, thúc đẩy phát triển vùng miền Tây và đồng bào dân tộc

Hội nghị do đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh điểm cầu Trung ương. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thu gọn đầu mối, đơn giản hóa thủ tục

Hội nghị đã nghe báo cáo những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình, lập kế hoạch, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực, quy định chuyển tiếp và các nội dung cần triển khai sau khi Nghị định có hiệu lực.

Theo đó, Nghị quyết 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình trên cơ sở hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia theo 6 định hướng lớn: Một chương trình, một khuôn khổ quản lý; thực hiện phân cấp mạnh cho địa phương; nguồn lực đa dạng, phân bổ tập trung, ưu tiên địa bàn khó khăn; tăng cường kỷ luật trong quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên; đổi mới phương thức quản lý chương trình theo kết quả đầu ra; áp dụng cơ chế đặc thù cho cấp cơ sở.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 quy định cụ thể nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 kiện toàn Ban Chỉ đạo ở Trung ương và định hướng kiện toàn Ban Chỉ đạo ở các địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương phát biểu về tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay; các nội dung cần được làm rõ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất. Lãnh đạo các bộ, cơ quan phát biểu, trao đổi, làm rõ các nội dung cần thống nhất trong tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trong thời gian tới.

Ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, đẩy mạnh phân cấp và đổi mới quản lý

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Nghị định 387 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc về cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương, đồng thời quy định cơ chế chuyển tiếp tạo điều kiện triển khai liên tục các nhiệm vụ. Đối với Nghệ An, đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tập trung nguồn lực phát triển khu vực miền Tây, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, chuẩn bị các cơ chế phân cấp, hỗ trợ phát triển sản xuất và phương án phân bổ nguồn lực. UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công gồm 3.117 tỷ đồng vốn trung hạn 2026-2030 (trong đó vốn kế hoạch năm 2026 là 631 tỷ đồng) cùng hơn 277 tỷ đồng vốn sự nghiệp năm 2026.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, trên cơ sở Nghị định 387 có hiệu lực từ ngày 12/10/2026, Nghệ An sẽ tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát cơ chế, chính sách và phương án phân bổ nguồn lực: Tỉnh sẽ phân loại các nhiệm vụ, dự án tiếp tục thực hiện theo quy định chuyển tiếp và các nội dung áp dụng cơ chế mới. Cập nhật phương án phân bổ vốn trước khi trình HĐND tỉnh; triển khai ngay những nội dung đã rõ, đủ điều kiện nhằm bảo đảm không làm gián đoạn chính sách và quyền lợi của người dân.

Thứ hai, bố trí nguồn lực tập trung, trọng điểm: Ưu tiên cho các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới; tập trung hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, dịch vụ cơ bản, phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phân bổ vốn gắn với mục tiêu và khả năng thực hiện, cân đối vốn đối ứng theo quy định, tránh dàn trải, trùng lặp.

Thứ ba, thực hiện phân cấp gắn với nâng cao năng lực, trách nhiệm cấp xã: Rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp, tiêu chí phân bổ, định mức chi thuộc thẩm quyền và giao cấp xã chủ động thực hiện. Các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở (nhất là các xã miền núi, biên giới) về thủ tục đầu tư, lập dự toán, thanh quyết toán, áp dụng cơ chế đặc thù cho công trình quy mô nhỏ và phát huy sự giám sát của cộng đồng.

Thứ tư, đổi mới quản lý và đánh giá bằng kết quả cụ thể: Phân công rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính đối với từng mục tiêu, nhiệm vụ; chuẩn hóa dữ liệu dùng chung; kiểm tra đồng thời tiến độ, giải ngân và kết quả thụ hưởng thực tế của người dân, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát nhu cầu và khả năng giải ngân để đề xuất mức giao vốn bổ sung phù hợp trong những tháng cuối năm 2026. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa có khả năng thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2026, tỉnh đề nghị xem xét chuyển sang bố trí trong kế hoạch năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, bảo đảm đồng bộ chính sách, thống nhất hành động, đưa chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, đơn giản hóa thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; đồng thời, không làm thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế phối hợp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực, điều kiện thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát. Mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính, phát huy tính chủ động của địa phương, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các nhiệm vụ thiết yếu, trực tiếp cải thiện đời sống người dân, nhất là tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các nhóm yếu thế; kiên quyết chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, với phương châm: "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả", lấy lợi ích thiết thực của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả chương trình.