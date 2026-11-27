Đồng hành với doanh nghiệp

Ngày 27/11, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phối hợp với VCCI Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị tổ chức “Hội nghị tập huấn về tận dụng quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, chìa khóa đưa hàng Việt ra thế giới - Một số lưu ý thực tiễn trong quá trình cấp C/O”.

Đông đảo đại diện các doanh nghiệp tham gia tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong những năm qua, Việt Nam đã chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia và thực thi 18 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, trong đó có những FTA thế hệ mới với phạm vi cam kết rộng và tiêu chuẩn cao. Đây là cơ hội quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn, được hưởng ưu đãi thuế quan và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Nghệ An, hoạt động xuất khẩu đang có bước phát triển mạnh mẽ. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 5,18 tỷ USD, tăng 56,02% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch xuất khẩu cả năm. Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự phát triển của năng lực sản xuất, chế biến và khả năng tham gia thị trường quốc tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Võ Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Cùng với sự tăng trưởng đó, công tác quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa và cấp C/O ngày càng có vai trò quan trọng. Tính đến hết ngày 20/11/2026, Sở Công Thương Nghệ An đã tiếp nhận, xử lý và cấp 21.500 bộ C/O thuộc 20 mẫu khác nhau trên cả hai hệ thống cấp C/O, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng được cấp C/O ngày càng đa dạng, phản ánh sự phát triển và mở rộng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh, từ linh kiện điện tử, hàng dệt may, da giày, nông sản đến đá các loại, thiết bị điện, bao bì, hạt phụ gia nhựa và nhiều sản phẩm khác.

Với khối lượng hồ sơ lớn, đa dạng về mẫu C/O và yêu cầu xử lý rất khẩn trương, thông thường chỉ trong khoảng 6-8 giờ đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, sở đã bố trí tổ chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác cấp C/O, bảo đảm giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, có những thời điểm cao điểm, các cán bộ chuyên môn sẵn sàng làm thêm giờ, làm đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để hỗ trợ doanh nghiệp.

Làm rõ quy tắc xuất xứ, hướng dẫn thực tiễn cấp C/O

Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Bình, nguyên Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa, trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn các nội dung chuyên môn và những tình huống thực tiễn trong quá trình cấp C/O.

Đối với việc tận dụng quy tắc xuất xứ trong các FTA mà Việt Nam tham gia, chuyên gia đã hệ thống những nội dung cơ bản về chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cơ chế ưu đãi thuế quan và cách lựa chọn hiệp định, mẫu C/O phù hợp với từng thị trường xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp cần căn cứ vào thị trường nhập khẩu, mức thuế ưu đãi và quy tắc xuất xứ của từng hiệp định để lựa chọn phương án phù hợp, qua đó khai thác tốt hơn lợi ích từ các FTA.

Ông Trần Ngọc Bình, nguyên Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP. Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đổi các nội dung tại chương trình tập huấn.

Một trong những nội dung trọng tâm được phân tích là các tiêu chí xác định xuất xứ hàng hóa, gồm xuất xứ thuần túy (WO), hàng hóa được sản xuất toàn bộ (PE), hàm lượng giá trị khu vực (RVC), hàm lượng giá trị nội khối (LVC), hàm lượng giá trị gia tăng (VAC) và tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC).

Thông qua các ví dụ minh họa, chuyên gia hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với nguyên liệu, sản phẩm trong quá trình sản xuất; cách tính hàm lượng giá trị và áp dụng quy tắc chuyển đổi mã số hàng hóa. Đặc biệt, quy tắc De Minimis (quy tắc dung sai) và cộng gộp xuất xứ được phân tích cụ thể, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn khả năng sử dụng nguyên liệu từ các nước thành viên FTA trong sản xuất hàng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đề cập đến những công đoạn gia công, chế biến đơn giản không được xem xét khi xác định xuất xứ hàng hóa như đóng gói, dán nhãn, phân loại, bảo quản, pha loãng hoặc trộn đơn giản. Đây là những quy định doanh nghiệp cần lưu ý để tránh nhầm lẫn trong quá trình xác định và chứng minh xuất xứ sản phẩm.

Đối với một số nhóm hàng xuất khẩu có đặc thù riêng, chuyên gia đi sâu phân tích quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may, giày dép; cách xác định nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ và những điều kiện cần đáp ứng theo từng hiệp định. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để rà soát quy trình sản xuất, lựa chọn nguyên liệu đầu vào và xây dựng hồ sơ chứng minh xuất xứ phù hợp.

Doanh nghiệp chủ động tháo gỡ vướng mắc, tận dụng ưu đãi từ FTA

Hội nghị còn là dịp để các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy tắc xuất xứ và đề nghị cấp C/O.

Các vấn đề được quan tâm tập trung vào việc lựa chọn FTA, mẫu C/O phù hợp với từng thị trường nhập khẩu; xác định tiêu chí xuất xứ đối với nguyên liệu và sản phẩm trong quá trình sản xuất; chứng từ cần thiết để chứng minh hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ. Bên cạnh đó, việc áp dụng quy tắc cộng gộp, De Minimis, xử lý trường hợp sản phẩm sử dụng nguyên liệu nhập khẩu và những lưu ý khi lập hồ sơ đề nghị cấp C/O cũng là những nội dung được đưa ra trao đổi.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi về nội dung liên quan.

Thông qua phần hướng dẫn và giải đáp của chuyên gia, doanh nghiệp có thêm cơ sở để nhận diện đúng quy tắc xuất xứ áp dụng cho từng mặt hàng, chủ động rà soát nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và hoàn thiện hồ sơ chứng nhận xuất xứ. Điều này góp phần hạn chế sai sót trong quá trình đề nghị cấp C/O, đồng thời giảm thiểu nguy cơ không đáp ứng yêu cầu xuất xứ khi hàng hóa xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An tăng trưởng mạnh, việc nâng cao năng lực tận dụng các FTA không chỉ giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả ưu đãi thuế quan mà còn tạo điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội nghị tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức về quy tắc xuất xứ mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu, tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế và đưa ngày càng nhiều sản phẩm của tỉnh vươn ra thị trường thế giới.