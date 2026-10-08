Nghệ An tăng trưởng GRDP tiến sát 2 con số

Thông tin vừa được cập nhật tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo từ Sở Tài chính Nghệ An, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước đạt 9,75%, riêng quý III đạt 10,11%, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 14/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 21,49% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%, tiếp tục đóng vai trò động lực chính thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của tỉnh.

9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Nghệ An ước đạt 9,75%

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 25.711 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 28,2% so với cùng kỳ, bằng 80,3% mục tiêu cả năm (32.000 tỷ đồng). Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 147.737,3 tỷ đồng, tăng 14,26%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 5.182 triệu USD, tăng 55,61%, bằng 103,64%. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 9,89 triệu lượt, doanh thu ước đạt 12.088 tỷ đồng.

Công tác đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh. Đến ngày 24/9, toàn tỉnh giải ngân 15.038 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân cả nước (64,8%). Tỉnh cấp mới 106 dự án, điều chỉnh 127 lượt dự án, với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 107.462 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước.

Nhấn mạnh tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho hay địa phương mang theo quyết tâm cao bước vào quý IV với yêu cầu bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả năm 2026.

"9 tháng đầu năm là nền tảng để địa phương bứt tốc trong 3 tháng còn lại. Tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách, rà soát cụ thể khả năng thu theo từng địa bàn, sắc thuế và từng nguồn thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng" - ông Thái Văn Thành cho hay.

Trước đó, nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành rà soát toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

"Trên cơ sở kết quả 9 tháng phải tức tốc cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, bổ sung giải pháp phù hợp với từng ngành, lĩnh vực. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao", ông Võ Trọng Hải nói.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An, đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những khâu cần tạo chuyển biến mạnh trong quý cuối năm.

Đối với các dự án trọng điểm, yêu cầu được đặt ở mức cao hơn, tập trung vào những điểm nghẽn có khả năng quyết định tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng phải được xử lý dứt điểm, đặc biệt là tại các dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, LNG Quỳnh Lập, Cảng nước sâu Cửa Lò.