Nghệ An tăng tốc đầu tư hạ tầng, cảng biển đón làn sóng FDI

Tạo sức hút từ các khu công nghiệp

Xác định hạ tầng là một trong những yếu tố quyết định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, Nghệ An đang tập trung nguồn lực phát triển các khu công nghiệp, cảng biển và hệ thống năng lượng. Đây không chỉ là những dự án phục vụ nhu cầu phát triển trước mắt mà còn là nền tảng để tỉnh đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn.

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và diện tích không phải giải phóng mặt bằng đạt 251,93/264,77 ha, tương đương 95,15%. Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 5 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 725,74 triệu USD. Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt 155,64/177,74 ha, tỷ lệ lấp đầy 87,6%.

Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Nghệ An vẫncòn 12,84 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Kết quả này cho thấy sức hút của Khu công nghiệp Hoàng Mai I đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, dự án vẫn còn 12,84 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, liên quan đến một số doanh nghiệp và diện tích do UBND phường Hoàng Mai quản lý. Những vướng mắc về hồ sơ đất đai, tài sản và nguồn gốc sử dụng đất đang được tập trung xử lý.

Trong khi đó, tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, toàn bộ 334,79 ha đã có quyết định thu hồi đất. Diện tích đã cho thuê đạt 29,76 ha, nhà đầu tư đã nộp hồ sơ thuê thêm 259,7 ha. Dự án hiện còn một hộ dân với diện tích 2,68 ha chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Để nâng cao sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp, tỉnh cũng chú trọng đầu tư hạ tầng kết nối ngoài hàng rào khu công nghiệp. Dự án hệ thống thoát nước quanh Khu công nghiệp Hoàng Mai II gồm 3 tuyến kênh đang được triển khai theo từng giai đoạn. Trong đó, tuyến số 3 đang thi công và giải phóng mặt bằng; hai tuyến còn lại đang đánh giá hồ sơ dự thầu.

Đáng chú ý, dự án mở rộng đường từ Quốc lộ 48D vào khu công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần cải thiện kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu và thu hút các dự án sản xuất mới.

Cảng nước sâu Cửa Lò tạo lợi thế logistics

Cùng với phát triển các khu công nghiệp, Nghệ An đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cảng biển, từng bước hoàn thiện chuỗi logistics, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và kết nối hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại dự án Cảng nước sâu Cửa Lò ở xã Hải Lộc, khu hậu phương có diện tích khoảng 32,83 ha, khu vực mặt nước 208,04 ha. Dự án đang được triển khai theo từng giai đoạn, với nhiều thủ tục quan trọng về chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và đánh giá tác động môi trường đã hoàn thành.

Cảng nước sâu Cửa Lò ở xã Hải Lộc, khu hậu phương có diện tích khoảng 32,83 ha, khu vực mặt nước 208,04 ha.

Ở giai đoạn 1, diện tích đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 19,16 ha. Khối lượng san lấp đạt khoảng 67,71%; đường công vụ và hệ thống cấp điện phục vụ thi công đã hoàn thành. Các hạng mục cầu dẫn, cầu cảng đang tiếp tục được triển khai.

Tuy nhiên, dự án còn khoảng 0,4 ha đất ở, đất vườn cần tiếp tục xử lý. Những thủ tục liên quan đến đất xen kẹp, giao khu vực biển, đầu tư khu tái định cư và bảo đảm nguồn vật liệu thi công cũng đang được các sở, ngành phối hợp tháo gỡ.

Việc đầu tư cảng nước sâu có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp của Nghệ An. Khi hạ tầng cảng biển được hoàn thiện, doanh nghiệp có thêm điều kiện thuận lợi trong vận chuyển nguyên liệu, xuất nhập khẩu hàng hóa, giảm áp lực chi phí logistics. Đây cũng là yếu tố góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của các khu công nghiệp, nhất là trong thu hút những doanh nghiệp FDI có chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu quốc tế. Bên cạnh hạ tầng giao thông và cảng biển, tỉnh cũng thúc đẩy các dự án năng lượng nhằm bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài.

Điển hình là dự án Nhà máy điện rác Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, công suất xử lý 1.500 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm, công suất phát điện 30 MW. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 35%; các thiết bị chính đã được đặt hàng, dự kiến tiếp nhận lô hàng đầu tiên trong tháng 11/2026. Chủ đầu tư đặt mục tiêu đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trong quý IV/2027.

Các công trình phụ trợ như trạm bơm, tuyến ống cấp nước thô và đường dây 110 kV cũng đang được triển khai thủ tục đầu tư. Việc bảo đảm đồng bộ hạ tầng điện, nước và các điều kiện vận hành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Gỡ điểm nghẽn, nâng sức hút dòng vốn FDI

Để các dự án hạ tầng sớm phát huy hiệu quả, Nghệ An đang đặt ra yêu cầu cụ thể về trách nhiệm, tiến độ xử lý đối với từng sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư.

Qua kiểm tra thực tế các dự án chiều 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng phần việc, không để những tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai I, UBND phường Hoàng Mai được giao tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu giải phóng mặt bằng các diện tích còn vướng liên quan đến Công ty TNHH Hoàng Mỹ, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt và phần diện tích do địa phương quản lý. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục làm việc với doanh nghiệp để thống nhất phương án điều chỉnh dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ sơ đất đai, thời hạn sử dụng đất của Xí nghiệp gạch Trung Đô - Hoàng Mai để tham mưu phương án xử lý.

Ông Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra thi công, xây dựng tại Nhà máy điện rác Nghệ An.

Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II, địa phương được yêu cầu tập trung tuyên truyền, vận động, hoàn thiện thủ tục giải quyết dứt điểm phần diện tích còn vướng mắc, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến kênh số 3. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Xây dựng và UBND phường Hoàng Mai khẩn trương hoàn thiện thủ tục, xây dựng kế hoạch triển khai các công trình hạ tầng kết nối ngoài hàng rào. Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được yêu cầu tập trung nguồn lực thi công, đẩy mạnh thu hút đầu tư, sớm nâng tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp.

Đối với dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và Nhà máy điện rác Nghệ An, các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp giải quyết thủ tục đất đai, khu vực biển, tái định cư, nguồn vật liệu và đầu tư các công trình phụ trợ, bảo đảm tiến độ triển khai.

Thực tế cho thấy, trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI giữa các địa phương, lợi thế về vị trí địa lý hay quỹ đất công nghiệp chỉ thực sự phát huy khi đi cùng hệ thống giao thông kết nối, cảng biển, logistics và nguồn cung năng lượng ổn định. Do đó, việc Nghệ An đồng thời thúc đẩy các dự án khu công nghiệp, cảng biển và năng lượng là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư.

Với mục tiêu đó, tỉnh đang hướng đến không chỉ thu hút thêm số lượng dự án mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp quy mô lớn, có công nghệ hiện đại và định hướng sản xuất xuất khẩu lựa chọn Nghệ An làm địa điểm đầu tư lâu dài. Việc tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ và đưa hạ tầng vào khai thác đồng bộ sẽ là yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.