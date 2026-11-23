Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines tại sân bay Vinh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Trước tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV) có dấu hiệu xâm nhập trái phép khu vực cấm bay, hạn chế bay tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An đang tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hàng không.

Thời gian qua, việc sử dụng UAV trái phép cùng các vật thể bay khác như diều, đèn trời tại khu vực cảng hàng không tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân còn hạn chế nhận thức pháp luật, chưa nắm rõ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay cũng như trình tự đăng ký, cấp phép và sử dụng thiết bị bay không người lái.

Để chủ động phòng ngừa, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân tại 100% khối, xóm, hộ gia đình. Nội dung tập trung hướng dẫn thủ tục đăng ký, cấp phép bay, hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm; đồng thời cảnh báo các hành vi gây mất an toàn hàng không như chiếu tia laser, sử dụng nguồn sáng công suất lớn vào tàu bay, thả diều, bóng bay, đèn trời, đốt lửa gây khói bụi gần đường cất, hạ cánh và chăn thả gia súc, gia cầm tại khu vực tiếp giáp cảng hàng không.

Việc tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với vận động người dân chấp hành quy định, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Lực lượng công an tăng cường phát hiện, xử lý, chế áp UAV uy hiếp hoạt động bay; chủ trì thành lập Tổ công tác phát hiện, ứng phó với UAV trong khu vực cấm bay, hạn chế bay và lân cận Cảng hàng không quốc tế Vinh. Lực lượng này cũng phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương xác định mốc giới, cắm biển cảnh báo, biển cấm; rà soát tổ chức, cá nhân thiết kế, sản xuất, mua bán, sở hữu, sử dụng UAV, đồng thời tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động xây dựng phương án, tổ chức lực lượng quản lý vùng trời, chế áp UAV tại khu vực trọng điểm; chỉ đạo lực lượng quân sự cơ sở phối hợp giám sát tình hình trên không.

UBND các xã, phường rà soát các tổ chức, cá nhân sở hữu UAV và phương tiện bay khác, yêu cầu đăng ký sử dụng, ký cam kết không sử dụng trái phép. Các địa phương thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay khẩn trương xác định mốc giới, cắm biển cảnh báo, biển cấm tại những điểm người dân thường thả diều, đốt rơm rạ, sử dụng UAV, flycam và khu vực đầu đường cất, hạ cánh.