Chiều 26.11, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự tại bệnh viện và khu vực lân cận.

Với khoảng 5.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn có lượng người và phương tiện ra vào đông.

Hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trong và ngoài khuôn viên bệnh viện

Tuy nhiên, tại các cổng bệnh viện và những tuyến đường tiếp giáp, tình trạng cò mồi, môi giới, chèo kéo người bệnh sử dụng dịch vụ mua thuốc, vật tư y tế, thuê giường, vận chuyển... vẫn còn xảy ra.

Bên cạnh đó, hoạt động bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè không chỉ gây cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường và hoạt động khám, chữa bệnh. Mặc dù đã được kiểm tra, chấn chỉnh nhiều lần, các vi phạm vẫn tái diễn, gây phiền hà cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Theo phương án phối hợp, Công an tỉnh sẽ tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Công tác kiểm soát tập trung tại các cổng ra vào, khuôn viên, hành lang, khoa, phòng và những khu vực xung quanh bệnh viện.

Đại diện Công an tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ký cam kết phối hợp đảm bảo ANTT khu vực bệnh viện

Đối với các hộ kinh doanh tại vị trí không phù hợp, cơ quan chức năng yêu cầu chủ động di chuyển đến địa điểm khác, chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và khu vực cổng bệnh viện.

Các hoạt động kinh doanh phải bảo đảm đúng quy định, không có hành vi chèo kéo, gây phiền hà cho người bệnh và người nhà.

Việc phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự, từng bước xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến khám và điều trị.