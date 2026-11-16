Nghệ An tăng cường kết nối, hợp tác với Thụy Điển, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa hệ thống y tế

Toàn cảnh buổi làm việc thống nhất các nội dung chuẩn bị tham dự Diễn đàn Đối tác trong khuôn khổ Tuần lễ Y tế Thụy Điển – Việt Nam năm 2026. Ảnh: Thành Chung

PGS.TS Dương Đình Chỉnh -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và TS.BSCKII Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đồng chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham dự, có đại diện Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, các thành viên đoàn công tác Nghệ An thăm và làm việc tại Thụy Điển, Đan Mạch trong tháng 11/2026, lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Tuần lễ Y tế Thụy Điển – Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/11 tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế giữa hai nước. Điểm nhấn của chương trình là Diễn đàn Đối tác Việt Nam – Thụy Điển, tổ chức ngày 17/11 tại Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 200 đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và y tế hai nước.

Trải qua 50 năm, hợp tác y tế Việt Nam – Thụy Điển đã đạt nhiều kết quả, từ hỗ trợ xây dựng cơ sở khám, chữa bệnh đến đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Viện Y học Karolinska cùng nhiều cơ sở y tế của Thụy Điển đã tham gia đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Điển và Đan Mạch tháng 11/2026, đoàn công tác Nghệ An đã làm việc với Viện Y học Karolinska, Hội đồng quận Upplands Väsby, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển; Bệnh viện Đại học Aalborg, Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Y tế Đan Mạch và chính quyền thành phố Copenhagen. Các cuộc làm việc tập trung trao đổi khả năng hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật y tế tiên tiến và quản trị bệnh viện.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm, làm việc với Viện Y học Karolinska, Thụy Điển. Ảnh tư liệu: Vân Anh

Trên cơ sở kết quả chuyến công tác, tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Nghệ An thống nhất 5 nhóm nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, về đào tạo nhân lực, tỉnh định hướng cử bác sĩ, điều dưỡng và cán bộ y tế sang Thụy Điển, Đan Mạch học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Về nghiên cứu khoa học, chú trọng hợp tác ứng dụng tiến bộ y khoa, nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng các phương pháp điều trị mới, trong đó có thuốc điều trị ung thư và kỹ thuật giải trình tự gen.

Đối với quản trị bệnh viện và y tế số, Nghệ An mong muốn tiếp cận các mô hình quản lý hiện đại, bệnh viện thông minh và hệ thống dữ liệu y tế số. Đồng thời, tăng cường ứng dụng y tế từ xa, kết nối hội chẩn giữa chuyên gia quốc tế với các bệnh viện trong tỉnh. Một hướng hợp tác khác là kết hợp thế mạnh y học hiện đại của các đối tác Bắc Âu với tiềm năng y học cổ truyền và phục hồi chức năng của Nghệ An.

Về lộ trình triển khai, trước mắt, tỉnh dự kiến cử cán bộ quản lý, lãnh đạo các bệnh viện và trưởng những khoa chuyên môn trọng điểm sang Thụy Điển, Đan Mạch học tập ngắn hạn từ 1–2 tuần. Qua đó, đội ngũ quản lý trực tiếp tiếp cận các mô hình tổ chức, quản trị bệnh viện tiên tiến, làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y tế trong tỉnh.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung

Ngành Y tế Nghệ An cũng sẽ thành lập Tổ công tác hợp tác quốc tế, làm đầu mối kết nối, trao đổi và triển khai các chương trình với đối tác. Đáng chú ý, nội dung đào tạo quốc tế sẽ được lồng ghép vào kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, với dự kiến đưa từ 30–50 cán bộ, bác sĩ đi đào tạo ở nước ngoài.

Việc chuẩn bị các nội dung tham dự Diễn đàn Đối tác là bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến công tác tại Bắc Âu, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực hệ thống y tế Nghệ An. Qua đó, từng bước tiếp cận các thành tựu y học tiên tiến, cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.