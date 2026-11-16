Nghệ An tăng cường kết nối hợp tác đầu tư, thương mại và năng lượng xanh với các đối tác Trung Quốc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Tập đoàn Envision.

Các cuộc làm việc có sự tham dự của ông Trần Huy Hùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải và bà Trịnh Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt.

Tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển năng lượng mới

Mở đầu chương trình làm việc, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Envision tại Thượng Hải. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lăng Ứng Hạo - Tổng Giám đốc Envision khu vực Đông Nam Á; ông Khuyết Tiểu Linh - Giám đốc bộ phận Quản lý Tổng hợp cùng các lãnh đạo, chuyên gia và kỹ sư của Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Envision đã giới thiệu khái quát về quá trình phát triển, lĩnh vực hoạt động và các giải pháp công nghệ của Tập đoàn. Có trụ sở tại Thượng Hải, Envision hoạt động trong các lĩnh vực điện gió, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, công nghệ quản lý năng lượng số và các giải pháp phát triển năng lượng xanh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu các tiềm năng và định hướng của tỉnh Nghệ An.

Giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, trong những năm qua, Nghệ An luôn chú trọng đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác Trung Quốc như Quảng Tây, Hồ Nam trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đang đầu tư, hoạt động hiệu quả tại Nghệ An, tiêu biểu như: Luxshare, Goertek, Foxconn, Everwin, Juteng, Sunny, Shandong...

Đồng chí nhấn mạnh, Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và năng lượng sinh khối. Tỉnh đang định hướng phát triển năng lượng sạch, năng lượng mới nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững.

Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 23 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 965,7 MW. Bên cạnh đó, tỉnh đang triển khai các thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với một số dự án thủy điện; tổng công suất điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt đạt khoảng 153 MW.

Đối với năng lượng tái tạo, Nghệ An đang thực hiện các thủ tục để triển khai một số dự án điện mặt trời và điện gió theo quy hoạch, trong đó có dự án điện mặt trời nổi hồ Vực Mấu, điện mặt trời hồ Khe Gỗ, điện gió Nam Đàn và điện gió Quỳnh Lập 2.

Cùng với phát triển các nguồn năng lượng, Nghệ An đang tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện tử, linh kiện và công nghiệp hỗ trợ. Do đó, việc bảo đảm nguồn điện ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận điện sạch và ứng dụng các giải pháp quản lý năng lượng hiệu quả có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như khả năng thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.

Trên cơ sở đó, tỉnh Nghệ An mong muốn Tập đoàn Envision nghiên cứu, trao đổi khả năng hợp tác trong phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề xuất Tập đoàn nghiên cứu, lựa chọn một khu công nghiệp tại Khu kinh tế Đông Nam để khảo sát nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp kết hợp nguồn năng lượng sạch, hệ thống lưu trữ và công nghệ quản lý năng lượng phù hợp.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Tập đoàn quan tâm chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mô hình phát triển khu công nghiệp theo hướng sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải; đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Envision, ông Lăng Ứng Hạo đánh giá cao những tiềm năng và định hướng phát triển năng lượng của tỉnh Nghệ An; đồng thời cho biết, bên cạnh lĩnh vực điện gió theo đề xuất của đoàn công tác, Tập đoàn mong muốn nghiên cứu cơ hội hợp tác với tỉnh trên nhiều lĩnh vực thế mạnh khác như năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng và pin năng lượng. Ông bày tỏ mong muốn cuộc gặp gỡ, trao đổi lần này sẽ mở ra những cơ hội, từng bước hình thành quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa hai bên; trong đó, Tập đoàn không chỉ quan tâm hợp tác với chính quyền địa phương mà còn mong muốn kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, triển khai các dự án và giải pháp phù hợp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho ông Trần Phong - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Huy Hùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đánh giá Nghệ An là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, đồng thời có những nét tương đồng về văn hóa, điều kiện địa lý và định hướng phát triển với các đối tác mà Tập đoàn Envision đang quan tâm. Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn Tập đoàn sớm tổ chức các chuyến khảo sát thực tế tại Nghệ An, trực tiếp tìm hiểu môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển năng lượng và nhu cầu hợp tác của tỉnh; qua đó mở rộng nghiên cứu, trao đổi khả năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kết nối, góp phần thúc đẩy các cơ hội hợp tác giữa Tập đoàn Envision với chính quyền và doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trân trọng mời lãnh đạo và các chuyên gia của Tập đoàn Envision sang thăm, làm việc và khảo sát tại Nghệ An. Tỉnh sẵn sàng bố trí các cơ quan chuyên môn, đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp liên quan phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Tập đoàn nghiên cứu các cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã tham quan trụ sở, tìm hiểu một số hoạt động, giải pháp công nghệ và định hướng phát triển của Tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng...

Mở rộng mạng lưới kết nối đầu tư, thương mại

Tiếp theo chương trình, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông. Tiếp và làm việc có ông Trần Phong - Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Giám đốc; ông Do Thiên - Phó Tổng Thư ký; Ông Ngô Thăng Long - Phó Chủ tịch; Ông Kim Khiết - Phó Tổng Thư ký và bà Du Cầm Yến - Trưởng ban Hội viên Hội Công thương Trung Hoa Hồng Kông.

Ông Trần Phong - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông tặng quà lưu niệm cho đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu.

Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Hồng Kông với Trung Quốc đại lục và các đối tác quốc tế. Với mạng lưới hội viên và hoạt động xúc tiến kinh tế, thương mại, Tổng hội là một đầu mối có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, cơ hội hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn Tổng hội đã dành thời gian đón tiếp đoàn công tác; đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Nghệ An, nhấn mạnh những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa tỉnh với các đối tác Trung Quốc thời gian qua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đến ngày 1/11/2026, tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 77 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông và Đài Loan, với tổng vốn đăng ký 4,652 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ và công nghiệp hỗ trợ của Trung Quốc đã đầu tư, triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Nghệ An.

Trung Quốc cũng là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Nghệ An. Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An sang thị trường Trung Quốc đạt 449,78 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 796 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm dăm gỗ, sắn và sản phẩm từ sắn, thủy sản, hàng dệt may, đá hoa trắng...; trong khi các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, hóa chất và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác hiện có, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị Tổng hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ giới thiệu và kết nối các doanh nghiệp có thế mạnh về điện tử, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ xanh tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh thu hút đầu tư, Nghệ An mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp của tỉnh với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối tại Trung Quốc nhằm mở rộng thị trường cho nông sản, thực phẩm chế biến và những sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Đoàn công tác cũng đề xuất hai bên nghiên cứu phối hợp tổ chức các chương trình giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư, thương mại của Nghệ An và kết nối doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp của tỉnh trực tiếp trao đổi với các đối tác quan tâm.

Ông Trần Phong - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Huy Hùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải đánh giá Nghệ An là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực và điều kiện phát triển, phù hợp để thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc. Thực tế, đã có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu, đầu tư và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ông bày tỏ mong muốn thông qua vai trò cầu nối của Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông, ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm, tổ chức khảo sát thực tế và nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Nghệ An, qua đó thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Chào mừng đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm và làm việc với Tổng hội, ông Trần Phong - Chủ tịch điều hành kiêm Tổng Giám đốc Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông đánh giá cao môi trường đầu tư, vị trí địa lý và tiềm năng phát triển của Nghệ An, ông nhận định tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu, đầu tư và hợp tác.

Trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, ông Trần Phong cho biết, Tổng hội có mạng lưới hơn 400 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến điện tử và phát triển khu công nghiệp, trong đó nhiều doanh nghiệp đã có kinh nghiệm hợp tác, đầu tư tại thị trường nước ngoài. Đây là nguồn lực quan trọng để Tổng hội hỗ trợ giới thiệu, kết nối các đối tác phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, Tổng hội cam kết thúc đẩy các doanh nghiệp thành viên tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Nghệ An, hướng tới mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh và năng lượng mặt trời. Tổng hội cũng quan tâm đến các lĩnh vực phát triển sinh học, y tế, dược phẩm và công nghiệp làm đẹp. Với mạng lưới và năng lực kết nối của mình, Tổng hội sẵn sàng hỗ trợ tỉnh quảng bá, đưa các sản phẩm nông, lâm nghiệp và sản phẩm đặc trưng của Nghệ An tiếp cận thị trường Trung Quốc cũng như các thị trường quốc tế. Đặc biệt, ông Trần Phong khẳng định, sẽ thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp đến từ những địa phương như Hắc Long Giang, Quảng Tây, Liêu Ninh, An Huy... đến tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác tại Nghệ An.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, ông Trần Phong đánh giá Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng có nhiều tiềm năng phát triển nhờ lợi thế về nguồn nhân lực, quỹ đất và điều kiện kỹ thuật. Ông bày tỏ mong muốn kết nối các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực này đến Nghệ An khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác.

Trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, ông cho rằng, Nghệ An có lợi thế về đường bờ biển và tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Trong khi đó, Tổng hội có mạng lưới nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, có thể nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư xây dựng khách sạn ven biển, khu nghỉ dưỡng và các tổ hợp du lịch kết hợp sân golf.

Một lĩnh vực khác được ông Trần Phong đề cập là logistics. Với vị trí địa lý thuận lợi, Nghệ An có tiềm năng trở thành trung tâm logistics của khu vực. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa để doanh nghiệp hai bên cùng nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đánh giá cao đề xuất của tỉnh về phối hợp tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp Nghệ An - Trung Quốc nhằm tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và tìm kiếm đối tác, ông Trần Phong cho rằng, đây là sáng kiến thiết thực, có ý nghĩa trong việc thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Ông mong muốn tỉnh Nghệ An quan tâm, bố trí đại diện tham dự các sự kiện của Tổng hội; đồng thời sớm sắp xếp chương trình để Tổng hội và các doanh nghiệp thành viên đến thăm, làm việc, khảo sát thực tế tại Nghệ An. Đặc biệt, ông cam kết sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh đến các doanh nghiệp thành viên của Tổng hội, qua đó thúc đẩy sự quan tâm, tìm hiểu và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An.

Nhân dịp này, ông Trần Phong trân trọng mời đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng hội, dự kiến diễn ra từ ngày 14-16/01/2027, với sự tham gia của khoảng 1.200 doanh nghiệp lớn là thành viên Tổng hội cùng đông đảo doanh nghiệp quy mô lớn trên thế giới đã niêm yết trên các sàn chứng khoán quốc tế. Đây sẽ là dịp thuận lợi để tỉnh Nghệ An quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giới thiệu môi trường đầu tư và mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Tăng cường xúc tiến đầu tư, chủ động hội nhập quốc tế

Các cuộc làm việc với Tổng hội Công Thương Trung Hoa Hồng Kông và Tập đoàn Envision tiếp tục thể hiện quyết tâm của Nghệ An trong việc chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại và tăng cường xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Thông qua việc kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và tập đoàn có thế mạnh trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và công nghệ năng lượng, Nghệ An kỳ vọng mở rộng thêm các kênh hợp tác, thu hút những dự án đầu tư chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.